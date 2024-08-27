tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Суд в Каменске-Уральском вынес приговор кредитору, обманувшему тысячи людей

Жительница Свердловской области украла полмиллиарда рублей у тысячи пенсионеров

27 августа 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

Суд в Каменске-Уральском вынес приговор кредитору, обманувшему тысячи людей

Жительница Свердловской области украла полмиллиарда рублей у тысячи пенсионеров.

Директор кредитного потребительского кооператива «Содействие» отправится в тюрьму на 9 лет. Она также заплатит штраф 700 тысяч рублей.

Мошенница похитила почти 500 млн рублей у свердловчан. Женщина обманула несколько тысяч пайщиков, рассказали в областной прокуратуре.

В течение десяти лет она собирала с людей деньги, обещая за них большие проценты. Деньги она присваивала себе. Пострадали от ее действий в основном пожилые люди.

Судили женщину во Дворце культуры УАЗа, так как только там смогли разместить всех потерпевших.

Напомним, в Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана.

Жительница Каменска-Уральского взяла кредиты на 1,1 млн рублей и отдала мошенникам
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Деньги#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Любовь к сварке: тагильчанин Александр Коряков создает миниатюры из металла
Вчера, 09:21
Под Нижним Тагилом сделают дороги для многодетных семей за 12 млн рублей
Сегодня, 08:04
В Свердловской области вручили награды 6 бойцам СВО
Сегодня, 08:14
В Екатеринбурге автобус с пассажирами влетел в дерево
Сегодня, 07:10
Супругам в Екатеринбурге грозит уголовное дело за неуплату алиментов детям
Сегодня, 07:13
В Первоуральске нашли кота с пулей в бедре, обрезанными ушами и хвостом
Сегодня, 07:13