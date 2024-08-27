Жительница Свердловской области украла полмиллиарда рублей у тысячи пенсионеров.

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Директор кредитного потребительского кооператива «Содействие» отправится в тюрьму на 9 лет. Она также заплатит штраф 700 тысяч рублей.
Мошенница похитила почти 500 млн рублей у свердловчан. Женщина обманула несколько тысяч пайщиков, рассказали в областной прокуратуре.
В течение десяти лет она собирала с людей деньги, обещая за них большие проценты. Деньги она присваивала себе. Пострадали от ее действий в основном пожилые люди.
Судили женщину во Дворце культуры УАЗа, так как только там смогли разместить всех потерпевших.
Напомним, в Первоуральске мошенники открыли новую схему обмана.