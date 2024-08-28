Будущие полицейские устроили гуляния под блатные песни в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Очевидцы рассказали, что стажеры Центра профподготовки областного ГУ МВД России распевали песни, распространенные среди заключенных. Кроме того, свидетели утверждают, что молодые люди распивали спиртные напитки.
В региональном главке прокомментировали данный инцидент. Начальник пресс-службы Валерий Горелых сообщил, что по данному факту будет проведена проверка.
Ранее сотрудники ОВД Шали нарвались на выговоры от главы свердловской полиции.