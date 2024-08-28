tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Будущие полицейские устроили гуляния под блатные песни в Нижнем Тагиле

Будущие полицейские устроили гуляния под блатные песни в Нижнем Тагиле

28 августа 2024, 09:21
Фото: Изображение Midjourney
Будущие полицейские в Нижнем Тагиле веселились под группу «Бутырка» и певицу Anna Asti.

Очевидцы рассказали, что стажеры Центра профподготовки областного ГУ МВД России распевали песни, распространенные среди заключенных. Кроме того, свидетели утверждают, что молодые люди распивали спиртные напитки.

В региональном главке прокомментировали данный инцидент. Начальник пресс-службы Валерий Горелых сообщил, что по данному факту будет проведена проверка.

Ранее сотрудники ОВД Шали нарвались на выговоры от главы свердловской полиции.

Дефицит кадров в патрульно-постовой службе Свердловской области достигает 88%
Узнать подробнее
#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Полиция#Песни#Гуляния#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь
Дворцу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоят имя Элеоноры Закревской
Сегодня, 06:51
Полиция в Екатеринбурге возбудила дело из-за подделки документа на госконтракт
Сегодня, 06:15
В Екатеринбурге полиция нагрянула в публичный дом с эмблемами МВД
Сегодня, 08:09
Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области
Сегодня, 08:26
Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенники
Сегодня, 08:44
В Екатеринбурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело
Сегодня, 08:45