Чиновница рассказала о причине сохранения второй смены в школах Свердловской области

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
Вторая смена сейчас есть в 39% школьных учреждений. Однако, по словам Сокольской, это введено на время в связи с проводящимися ремонтами. Об этом свердловская чиновница рассказала во время пресс-конференции.
Чтобы закончить ремонтные работы и вернуть учащихся обратно, в некоторых школах пришлось на некоторое время оставить учебу, которая проводится во второй половине дня.
Напомним, в Свердловской области не хватает почти 500 учителей. Особенно мало учителей химии и физики.