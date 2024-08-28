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Published Сегодня, 04:49

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Updated Сегодня, 04:51

Чиновница рассказала о причине сохранения второй смены в школах Свердловской области

Чиновница рассказала о причине сохранения второй смены в школах Свердловской области

28 августа 2024, 04:49
Фото: Изображение Midjourney
Глава отдела реализации госполитики в области образования и молодежной политики Наталья Сокольская рассказала, почему в некоторых школах Свердловской области остается вторая смена.

Вторая смена сейчас есть в 39% школьных учреждений. Однако, по словам Сокольской, это введено на время в связи с проводящимися ремонтами. Об этом свердловская чиновница рассказала во время пресс-конференции.

Чтобы закончить ремонтные работы и вернуть учащихся обратно, в некоторых школах пришлось на некоторое время оставить учебу, которая проводится во второй половине дня.

Напомним, в Свердловской области не хватает почти 500 учителей. Особенно мало учителей химии и физики.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Учителя#Школа#Образование#Капремонт#Причины#Екатеринбург#Чиновница
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