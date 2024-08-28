Дефицит кадров: как работодатели будут решать проблему с нехваткой сотрудников?

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Нужны городу работники во всех сферах с самым разным уровнем квалификации. Промышленные предприятия заявляют о нехватке сотрудников рабочих специальностей, этот дефицит исчисляется тысячами: по данным TagilCity.ru, только на нескольких крупных заводах города суммарно требуется порядка 10 тысяч сотрудников.
Острый кадровый голод сейчас ощущается в большинстве сфер экономики. Мы наблюдаем взрывной рост заработных плат в сегменте специалистов среднего звена. Так называемые «рабочие» профессии уже в остром дефиците. Особенно не хватает водителей на специализированную и большегрузную технику, различных механиков, слесарей, сварщиков и так далее, — рассказывает управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин.
Для повышения интереса к профессии промышленные компании должны вести активную деятельность, в том числе ориентируясь на подрастающее поколение.
Крупным промышленным предприятиям, где традиционно требуется много линейного персонала, пора задуматься о популяризации рабочих профессий. Начинать нужно не только с повышения зарплат, но и с активной просветительской деятельности, начиная со школы продвигать идею, что рабочий — это перспективная и почетная должность. Создавать профильные классы, организовывать экскурсии на производство, воспитывать свои будущие кадры, как сейчас это делают известные IT-компании, например, — отмечать Ольга Чернова, HR BP Производственного департамента Boxberry.
При текущем дефиците амбициозные производственные задачи никто не отменяет: нагрузка распределяется на имеющийся персонал. В итоге людям приходится работать по 12 часов 6 дней в неделю.
Мне предлагали работу на УВЗ, вакансий много. Но большая часть должностей — это шестидневка, по 12 часов. У меня семья и я не хочу совсем лишаться общения с ней, для меня такой график — перебор, — рассказывает тагильчанин Сергей в беседе с TagilCity.ru.
Напряжённый график имеет свои плюсы в виде уровня зарплаты. Работники предприятий признаются, что при такой загрузке заработная плата на предприятии весьма высока:
Конечно, кто работает на госзаказе, кто почти живет на заводе, те очень и очень хорошо сейчас получают, точно никто не жалуется на доходы. Тут только выбирать: или много работы за высокую оплату, или больше времени с семьей за меньшие деньги. В целом молодые парни активно соглашаются, зарабатывают на будущее. Люди семейные не все готовы видеться с родными раз в неделю в единственный выходной, — отмечает ещё один житель Нижнего Тагила.
Напряженный график сказывается на качестве жизни персонала, отмечают специалисты. В дальносрочной перспективе выгорание сотрудников повлечет для компаний негативные последствия.
Недостаток персонала приводит к повышению уровня стресса среди сотрудников из-за перегрузки работой, что негативно сказывается на их вовлеченности и продуктивности. Второе последствие — увеличение текучести кадров. Замена уволившегося сотрудника обходится компаниям в 6-9 месячных зарплат этого сотрудника. Кроме того, нехватка персонала увеличивает риск несчастных случаев на рабочем месте, особенно когда работники переутомляются и становятся менее внимательными, — уверен Евгений Буянов, научный сотрудник Кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ имени М. В. Ломоносова.
Крупные компании испытывают сегодня острейший кадровый голод, поскольку сотрудников не просто нет на рынке труда, их нет ФИЗИЧЕСКИ. К этому привел целый ряд факторов — от отголосков демографической ямы 90-х, до последствий СВО, куда также утекла значительная часть трудовых ресурсов страны. Как вариант, возможно, работодателям стоит отказаться от стереотипов, что, например, с карьерным самосвалом в 120 тонн может справиться только мужчина. Возможно, место мужчин у станков и за баранками пришло время занять женщинам. Тем более современные станки и оборудование, в основном, не требуют физической силы в управлении, — считает управляющий компании «Строй-стафф» Иван Фомин.
Сейчас Нижний Тагил в условиях проведения специальной военной операции особенно нуждается в рабочих, ведь УВЗ важно вовремя и качественно выполнить государственный оборонный заказ. Размер оплаты труда в таких условиях побуждает людей бросать имеющуюся профессию и начинать с нуля на заводе.
Знакомой звонили с УВЗ, предлагали мыть танки, на тот момент, в 2023 году, за 70 тысяч в месяц, а она в полиции кое-как получала 40 тысяч, это с образованием и прочими моментами службы. Сейчас денег, конечно, добавили, но непонятно, почему такая разница у государства в оплате труда. И понятно, почему в полиции кадровый дефицит, — рассказывает собеседник редакции.
Нехватка персонала в полиции Нижнего Тагила, да и в целом по региону, по данным от наших собеседников в некоторых подразделениях достигает 30%. Существенно не хватает сотрудников ГИБДД, этот факт неоднократно признавали и в самом ведомстве. Говорят о большом числе вакансий в медицине, в сфере образования и на транспорте.
Среди аспектов, которые будут привлекать соискателей, далеко не только финансовый вопрос. Люди стали больше ценить свое время, а вот работодателю приходится снижать требования к кандидатам:
Работодателям нужно поменять, в первую очередь, своё мышление. Теперь за сотрудника приходится бороться, и привлечение кандидатов требует большей активности от компаний. Мало просто удерживать зарплату на рыночном уровне, приходится предлагать расширенный социальный пакет (ДМС, спорт, подарки к праздникам и т. п.), вкладываться в обучение и снижать требования к кандидатам. Сейчас многие компании берут кандидатов без опыта, серебряного возраста или с ограниченными возможностями. Главный критерий — возможность выполнять требуемые задачи, — говорит HR BP Производственного департамента Boxberry Ольга Чернова.
В отношении удержания и привлечения персонала, компаниям необходимо пересмотреть свои подходы. Эффективное привлечение талантов теперь начинается с картографирования рынка, чтобы понять, кто обладает нужными навыками, и использовать персонализированные подходы к каждому кандидату. Кроме того, компании должны предлагать возможности для развития карьеры и новых навыков, создавать культуру непрерывного обучения. Гибкость рабочего графика также является ключевым фактором: многие сотрудники нашли лучшее равновесие между работой и личной жизнью во время пандемии, и отказ от этой гибкости может привести к увольнениям и усугублению дефицита кадров. Работа над предложением ценности для сотрудников (EVP) также играет важную роль. Важно понимать, что EVP должен отражать ценности сотрудников и помогать им удовлетворять их потребности. Для удержания талантов компаниям необходимо выстраивать более глубокие человеческие связи и отражать общественные ценности, такие как экологичность и социальная ответственность, — отмечает научный сотрудник Кафедры экономики инноваций ЭФ МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Буянов.
При составлении вакансии в сфере ИТР большая роль отводится мотивационной составляющей. И дело не только в зарплате. Например, в среднем по рынку у IT-специалистов оклады высокие, поэтому хороший доход для таких соискателей — абсолютная норма, а не повод увольняться с текущего места и переходить в другую компанию. Нужно ориентироваться на ценности этих специалистов: расширенный соцпакет, интересный проект, корпоративные бонусы, возможность работать удаленно или в офисе, но с гибким графиком и т. д. — рассказывает Борис Сысоев, основатель сервиса myresume.ru, специалист по отбору и развитию персонала.
Еще одной задачей становится удержание привлеченных кадров. Работодатель не может выдохнуть после закрытия вакансии, для специалистов по кадрам наступает новый этап — сохранение важного сотрудника на максимально возможный срок.
Чтобы с таким трудом найденные сотрудники не уходили к конкурентам, нужно формировать команду и изучать потребности коллектива. Сейчас на первый план выходит человекоцентричный подход, когда инструменты мотивации в компании подбирают с учетом личных интересов сотрудников. Поэтому то, что работает в одном бизнесе, совершенно бесполезно в другом. Рядовой персонал обычно интересует стабильность и уважение компании. Но и на линейных должностях нередко есть HiPo — люди, которые хотели бы развиваться. Для них, как и для ИТР, мотивацией будет возможность профессионального и карьерного роста, которую дает компания. Для топ-менеджеров решающим фактором часто становится степень влияния на результат: чем объёмнее это влияние, тем проще их удержать, — считает Ольга Чернова.
Расходы на персонал неминуемо компенсируются ценой конечного продукта или услуги, поэтому в результате потребитель будет платить из своего кармана, то есть выросшие доходы будут уходить на те же повседневные вещи, что и ранее.
Решение проблемы трудового дефицита часто начинается с повышения зарплат, что приводит к росту инфляции, так как компании перекладывают затраты на потребителей. Однако повышение зарплат — это лишь один из возможных ответов. Компании также могут инвестировать в обучение и технологии, привлекать стажеров и фокусироваться на удержании персонала. Тем не менее, не всегда рост зарплат эффективно решает проблему дефицита рабочей силы, особенно если экономика находится близко к полной занятости, — уверен Евгений Буянов.
Справиться с постоянным и заметным подъемом заработной платы смогут далеко не все компании. Проще всего будет крупным организациям, а вот малый и средний бизнес попадают в зону риска:
В горизонте планирования в 10-15 лет выживут лишь крупные предприятия, которые смогут обеспечить уровень заработной платы на 30-50% выше рынка, расширенный социальный пакет типа ДМС, официальную заработную плату и так далее. Разумеется, объектам МСП в этой гонке придется значительно сложнее, поскольку расширять зарплатный фонд до бесконечности — не получится. Либо трудоустраивать людей без опыта и навыков и обучать всему самостоятельно, — прогнозирует Иван Фомин.