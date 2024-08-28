Дефицит кадров: как работодатели будут решать проблему с нехваткой сотрудников?

Нехватка персонала в полиции Нижнего Тагила, да и в целом по региону, по данным от наших собеседников в некоторых подразделениях достигает 30%. Существенно не хватает сотрудников ГИБДД, этот факт неоднократно признавали и в самом ведомстве. Говорят о большом числе вакансий в медицине, в сфере образования и на транспорте.