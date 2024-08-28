Дефицит кадров, школьные линейки в Тагиле, компьютеры, ЧП в метро и коронавирус

Свердловские эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале осени — летом эти показатели были в пределах нормы. Во многом это обусловлено сезонным фактором: осенью школьники и студенты приступают к учебе, а значит контактов в организованных коллективах будет больше.