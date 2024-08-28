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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:59

Дефицит кадров, школьные линейки в Тагиле, компьютеры, ЧП в метро и коронавирус

Дефицит кадров, школьные линейки в Тагиле, компьютеры, ЧП в метро и коронавирус

28 августа 2024, 16:57
Фото: Изображение Midjourney
Редакция TagilCity.ru выясняла, как работодатели решают проблему дефицита кадров. В Тагиле родителей не пустят на школьные линейки. Центр соцобслуживания купит компьютеры на 1,2 млн рублей. В Екатеринбурге под поездом в метро погиб сотрудник «Ашана». В регионе растет заболеваемость COVID-19.

Предприятия Нижнего Тагила сталкиваются с дефицитом кадров, катастрофически не хватает рабочих. Эйчары компаний изобретают все новые способы привлечения новых сотрудников. Однако порой людей не удается заманить даже высокими зарплатами.

Дефицит кадров: как работодатели будут решать проблему с нехваткой сотрудников?
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В 2024 году школьные линейки в Нижнем Тагиле пройдут без взрослых. Мамам, папам, бабушкам и прочим родственникам не разрешат присутствовать даже на торжествах у первоклассников. Такие ограничения введены из-за возможной террористической угрозы.

В Нижнем Тагиле школьные линейки пройдут без родителей
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Тагильский социальный центр приобретет компьютеры на общую сумму в 1,2 млн рублей. Учреждение объявило конкурс и принимает заявки до 3 сентября. Стоимость новых гаджетов варьируется от 40 до 140 тысяч рублей.

В Нижнем Тагиле центр соцобслуживания потратит на компьютеры 1,2 млн рублей
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В Екатеринбурге в среду, 28 августа, в метро трагически погиб 26-летний молодой человек. По неустановленной пока причине он упал на рельсы перед приближающейся электричкой. Правоохранители выяснили, что мужчина работал в гипермаркете «Ашан».

Установлена личность упавшего под поезд в метро Екатеринбурга человека
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Свердловские эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале осени — летом эти показатели были в пределах нормы. Во многом это обусловлено сезонным фактором: осенью школьники и студенты приступают к учебе, а значит контактов в организованных коллективах будет больше.

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области
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Дефицит кадров: как работодатели будут решать проблему с нехваткой сотрудников?
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