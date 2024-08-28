Дефицит кадров, школьные линейки в Тагиле, компьютеры, ЧП в метро и коронавирус

Posted Сегодня, 16:57
Published Сегодня, 16:57
Modified Сегодня, 16:59
Updated Сегодня, 16:59
Предприятия Нижнего Тагила сталкиваются с дефицитом кадров, катастрофически не хватает рабочих. Эйчары компаний изобретают все новые способы привлечения новых сотрудников. Однако порой людей не удается заманить даже высокими зарплатами.
В 2024 году школьные линейки в Нижнем Тагиле пройдут без взрослых. Мамам, папам, бабушкам и прочим родственникам не разрешат присутствовать даже на торжествах у первоклассников. Такие ограничения введены из-за возможной террористической угрозы.
Тагильский социальный центр приобретет компьютеры на общую сумму в 1,2 млн рублей. Учреждение объявило конкурс и принимает заявки до 3 сентября. Стоимость новых гаджетов варьируется от 40 до 140 тысяч рублей.
В Екатеринбурге в среду, 28 августа, в метро трагически погиб 26-летний молодой человек. По неустановленной пока причине он упал на рельсы перед приближающейся электричкой. Правоохранители выяснили, что мужчина работал в гипермаркете «Ашан».
Свердловские эпидемиологи прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в начале осени — летом эти показатели были в пределах нормы. Во многом это обусловлено сезонным фактором: осенью школьники и студенты приступают к учебе, а значит контактов в организованных коллективах будет больше.