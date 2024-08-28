Деревья на даче не усохнут и не вымерзнут: как провести влагозарядный полив осенью

Также можно провести тест с бумагой. Ком земли положить на белый лист. Если на нем появится влажный след, значит влаги в грунте более чем достаточно. Если ком на ощупь влажный, но следа не оставляет, то полив нужен, но не такой интенсивный: объем воды нужно будет снизить на треть. Ком сухой — полив нужен однозначно.