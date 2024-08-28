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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

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Деревья на даче не усохнут и не вымерзнут: как провести влагозарядный полив осенью

Деревья на даче не усохнут и не вымерзнут: как провести влагозарядный полив осенью

28 августа 2024, 10:30
Фото: tagilcity.ru
Влагозарядный полив применяется для создания оптимальных условий для роста и развития растений. И особенно это актуально в преддверии зимы, когда деревья и кустарники готовятся к суровым испытаниям морозами и снегопадами.

Опытные дачники знают, что если как следует «зарядить» яблони, груши, вишню, смородину, крыжовник и другие садовые культуры по осени, то зимой с ними ничего не случится. Однако здесь есть определенные нюансы, которые зависят от климата, географического положения региона и ряда других моментов. О том, каким растениям и почему нужен влагозарядный полив, рассказали эксперты портала «Огород».

Что такое влагозарядный полив и зачем его проводить

Влагозарядный полив — это способ орошения растений, который применяется для создания оптимальных условий для их роста и развития. Этот метод особенно полезен в период, когда растения испытывают дефицит влаги — например, в жаркие летние месяцы или в засушливых регионах, а также для поддержания жизнедеятельности деревьев и кустарников зимой.

Основные преимущества влагозарядного полива:

  • Улучшение структуры почвы. Вода помогает разрыхлить и улучшить структуру почвы, что способствует лучшему воздухообмену и «дыханию» корней;
  • Повышение влагоемкости почвы. Глубокий полив увеличивает запас влаги в грунте, что позволяет растению комфортно себя чувствовать в трудные периоды;
  • Стимуляция роста корней. Когда почва хорошо увлажнена, корни растений активно растут и развиваются;
  • Снижение стресса у растений. Обеспечение необходимого уровня влаги помогает растениям легче переживать любые стрессы;
  • Хорошее усвоение питательных веществ.
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Всем ли деревьям нужен влагозарядный полив

Использование влагозарядного полива требует внимательности и учета типа почвы, времени года и особенностей конкретных растений. Например, если зимы в вашем регионе не очень морозные, а осенью идут обильные дожди, то никакой необходимости в дополнительном поливе нет.

Отличный способ проверить, нуждается ли сад в осеннем поливе, — выкопать между деревьями яму глубиной 30-50 см и взять оттуда горсть земли. Если из нее легко сформировать плотный ком, поливать сад не нужно. Если земля рассыпалась в руках — деревья требуют полива, — отмечают эксперты.

Также можно провести тест с бумагой. Ком земли положить на белый лист. Если на нем появится влажный след, значит влаги в грунте более чем достаточно. Если ком на ощупь влажный, но следа не оставляет, то полив нужен, но не такой интенсивный: объем воды нужно будет снизить на треть. Ком сухой — полив нужен однозначно.

Как проводить влагозарядный полив

Сначала нужно рассчитать объем воды, который потребуется каждому дереву и кусту.

Важно! Чем старше растение, тем больше жидкости ему потребуется.

  • яблони, груши, слива, алыча, абрикос до 5 лет — 50-100 литров воды, старше 5 лет — 100-150 литров;
  • вишни и черешни до 5 лет — 40-60 литров воды, старше 5 лет — 70-100 литров;
  • малина и ежевика до 5 лет — 25 литров воды, старше 5 лет — 40 литров;
  • белая и красная смородина, крыжовник до 5 лет — 10 литров, старше 5 лет — 30 литров;
  • черная смородина до 5 лет — 30 литров, старше 5 лет — 80 литров.
Фото: tagilcity.ru

Для кустарников норма вода указывается из расчета на 1 кв.м почвы.

Перед тем, как провести влагозарядный полив, необходимо тщательно подготовить к нему растения. Приствольные круги рекомендуется очистить от разного рода мусора, опавшей листвы и сухих веток. Также важно учитывать прогноз погоды: если синоптики обещают обильные дожди, то процедуру лучше отложить или вообще отменить. Ни в коем случае нельзя проводить влагозарядный полив, если ожидаются заморозки.

Как поддержать влажность почвы после полива

После проведения полива почву в приствольном круге лучше замульчировать. Сделать это нужно по двум причинам: земля не будет так быстро пересыхать, а на ее поверхности не образуется корка, препятствующая притоку кислорода к корням.

Для мульчирования можно использовать органические материалы: древесную щепу, кору, компост, листовой опад, солому. Преимущество этого метода в том, что органическая мульча разлагается со временем, обогащая почву питательными веществами. Некоторые дачники предпочитают неорганические материалы — гравий либо геотекстиль.

Правильно организованный влагозарядный полив помогает деревьям хорошо расти и правильно развиваться. А в следующем году они обязательно порадуют вас вкусными сочными плодами и ягодами.

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