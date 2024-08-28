Диетолог рассказала, какие продукты лучше избегать по утрам

«Если не можете без сладкого утром, выбирайте более полезные сладости: мед, варенье без сахара, сухофрукты. Избегайте также готовой выпечки из супермаркетов. Лучше приготовить торт, пирог или кекс самостоятельно — так вы будете уверены в составе продукта. Старайтесь отказаться от кислых соков и фруктов на завтрак, например, апельсинов и грейпфрутов — на голодный желудок они провоцируют изжогу», — пояснила Фисунова.