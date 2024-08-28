Дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за неисправной электропроводки

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Приехавшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома двух человек. Вскоре возгорание было устранено. В результате пожара пострадали крыша и мансарда, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Известно, что огонь вспыхнул из-за аварийного состояния электрической проводки в мансарде. Пострадавших в результате инцидента нет.
Напомним, 24 августа 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнула баня, а также часть дома. Пострадавших нет.