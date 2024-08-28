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Дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за неисправной электропроводки

Дом в Нижнем Тагиле сгорел из-за неисправной электропроводки

28 августа 2024, 05:33
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле произошел пожар в частном жилом доме на Огнеупорной улице. ЧП произошло 27 августа 2024 года.

Приехавшие на место происшествия пожарные эвакуировали из дома двух человек. Вскоре возгорание было устранено. В результате пожара пострадали крыша и мансарда, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Известно, что огонь вспыхнул из-за аварийного состояния электрической проводки в мансарде. Пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 24 августа 2024 года в Нижнем Тагиле вспыхнула баня, а также часть дома. Пострадавших нет.

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