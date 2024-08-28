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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск

28 августа 2024, 09:28
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Один человек погиб и два пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Алапаевск

На трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись автомобили Honda Civic и Opel Vivaro. Есть погибший и пострадавшие. Авария произошла 28 августа 2024 года.

Из-за столкновения на месте ЧП скончался водитель Honda. Его жена и сын, ехавшие на пассажирских сиденьях, были доставлены в медучреждение с травмами, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Погибший жил в населенном пункте Клевакинское. За несоблюдения ПДД он не привлекался. В каком он был состоянии в момент случившегося — станет ясно по итогам исследования. Водитель иномарки Opel был трезв. Проводится проверка.

Напомним, 27 августа 2024 года в Нижнем Тагиле врезались друг в друга три автомобиля и мотоцикл. В аварии пострадал мотоциклист.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Автомобиль#Трасса#ЧП#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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