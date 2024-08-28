Две иномарки столкнулись на трассе Екатеринбург — Алапаевск

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Из-за столкновения на месте ЧП скончался водитель Honda. Его жена и сын, ехавшие на пассажирских сиденьях, были доставлены в медучреждение с травмами, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
Погибший жил в населенном пункте Клевакинское. За несоблюдения ПДД он не привлекался. В каком он был состоянии в момент случившегося — станет ясно по итогам исследования. Водитель иномарки Opel был трезв. Проводится проверка.
Напомним, 27 августа 2024 года в Нижнем Тагиле врезались друг в друга три автомобиля и мотоцикл. В аварии пострадал мотоциклист.