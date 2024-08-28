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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Как и чем мульчировать почву вокруг деревьев и кустарников: полезные лайфхаки

Как и чем мульчировать почву вокруг деревьев и кустарников: полезные лайфхаки

28 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI
Агрономы уже неоднократно рассказывали о пользе мульчирования почвы на дачных участках. Это агротехнический прием имеет массу преимуществ и практически лишен недостатков. Например, мульчировать можно приствольные круги деревьев для защиты от перепадов температуры и поддержания влажности почвы.

Правильно сформированные приствольные круги деревьев облегчают полив и рыхление. Также опытные дачники нередко мульчируют это пространство, чтобы защитить растение от вредных внешних воздействий. Эксперты портала Procvetok.ru напоминают о преимуществах этого метода.

Зачем мульчировать почву в приствольных кругах

Вот основные причины, по которым садоводы и агрономы проводят мульчирование приствольных кругов:

  • Сохранение влаги. Мульча помогает уменьшить испарение воды из почвы, что позволяет растениям получать больше влаги, особенно в засушливые периоды. Это важно как для предотвращения стрессов у растений, так и для экономии воды;
  • Подавление сорняков. Слой мульчи предотвращает прорастание семян сорняков, снижая необходимость в прополке. Это особенно полезно в органическом земледелии, где химическая защита растений используется минимально или не применяется вообще;
  • Защита корней от экстремальных температур. Мульча действует как изолирующий слой, защищая корни от резких колебаний температуры. Летом почва остается прохладной, а зимой — теплой, что способствует здоровью корневой системы;
  • Улучшение структуры почвы. Органическая мульча, разлагаясь, обогащает почву органическими веществами и улучшает ее структуру. Это способствует развитию полезных микроорганизмов и червей, которые разрыхляют и обогащают почву;
  • Предотвращение эрозии. Мульча защищает поверхность почвы от эрозионных процессов, вызванных дождями и сильными ветрами. Это особенно важно на холмистой местности и склонах.
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Как подготовить приствольные круги к мульчированию

Если летом вы мульчировали пространство под деревьями и кустарниками, то нужно провести подготовительные работы.

Старую мульчу нужно удалить. Также нужно удалить все сорняки и опавшую листву. Ведь данные материалы могут служить источником распространения различных заболеваний, а также хорошим жилищем на период зимы для различных грызунов и других вредителей, — советуют эксперты.

Если почва до этого не была замульчирована, то землю необходимо как следует прорыхлить, так как она сильно уплотнилась и покрылась жесткой коркой.

Чем и как мульчировать приствольные круги деревьев

Для этих целей подойдут органические и неорганические материалы. Например можно использовать:

Древесную кору и щепки

  • Преимущества: Хорошо удерживают влагу, органический материал разлагается медленно, придает саду ухоженный вид;
  • Как использовать: Распределите слоем 5-10 см вокруг приствольного круга дерева, оставляя свободное пространство около ствола (5-10 см), чтобы предотвратить гниение коры.
Фото: 1MI

Компост

  • Преимущества: Богат питательными веществами, улучшает структуру почвы;
  • Как использовать: Наносите слоем 3-5 см, избегая прямого контакта с корой дерева.

Опавшие листья

  • Преимущества: Легко доступны, способствует улучшению почвы;
  • Как использовать: Распределите слоем 5-10 см. При необходимости можно измельчить листья для более равномерного распределения

Солому

  • Преимущества: Хорошо удерживает влагу, предотвращает рост сорняков
  • Как использовать: Распределите слоем 10-15 см, при этом следите, чтобы она не вплотную прилегала к стволу.

Гравий или камешки

  • Преимущества: Долговечен, предотвращает рост сорняков, хорошо подходит для декоративных целей;
  • Как использовать: Распределите слоем 5-7 см, обращая внимание, чтобы камни не касались непосредственно ствола дерева.

Геотекстиль

  • Преимущества: Хорошо предотвращает рост сорняков, пропускает воду и воздух к корням;
  • Как использовать: Уложите ткань поверх почвы, затем покройте ее слоем декоративной мульчи либо камешками.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Окружающая среда#Деревья#Дача#Уход#Кустарники#Дом и сад#КЦ
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