Как и чем мульчировать почву вокруг деревьев и кустарников: полезные лайфхаки

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Правильно сформированные приствольные круги деревьев облегчают полив и рыхление. Также опытные дачники нередко мульчируют это пространство, чтобы защитить растение от вредных внешних воздействий. Эксперты портала Procvetok.ru напоминают о преимуществах этого метода.
Вот основные причины, по которым садоводы и агрономы проводят мульчирование приствольных кругов:
Если летом вы мульчировали пространство под деревьями и кустарниками, то нужно провести подготовительные работы.
Старую мульчу нужно удалить. Также нужно удалить все сорняки и опавшую листву. Ведь данные материалы могут служить источником распространения различных заболеваний, а также хорошим жилищем на период зимы для различных грызунов и других вредителей, — советуют эксперты.
Если почва до этого не была замульчирована, то землю необходимо как следует прорыхлить, так как она сильно уплотнилась и покрылась жесткой коркой.
Для этих целей подойдут органические и неорганические материалы. Например можно использовать:
Древесную кору и щепки
Компост
Опавшие листья
Солому
Гравий или камешки
Геотекстиль
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