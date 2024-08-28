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Коллективы из Нижнего Тагила стали победителями и призерами «Золотого петушка»

Коллективы из Нижнего Тагила стали победителями и призерами «Золотого петушка»

28 августа 2024, 13:24
Фото: Ирина Королькова / tagilcity.ru
Коллективы и солисты из Нижнего Тагила выиграли всероссийский детский конкурс по эстрадному пению «Золотой петушок».

В Нижнем Тагиле отгремел детский гала-концерт, зрители с восторгом слушали выступления детей. Каждый ребенок уходил со сцены под невероятный гром зрительских симпатий.

«Золотой петушок» существует уже 35 лет. Всероссийский конкурс по эстрадному пению, собирает юных мастеров вокала со всей России. Жюри конкурса состоит из выдающихся педагогов и заслуженных артистов России.

В номинации «Ансамбль» первые места заняли: шоу-группа «Чики», группа «Little mix-Академия».

А Софья Котовщикова стала первым лауреатом в номинации «Золотой цыпленок». В этом туре соревновались дети от 7 до 10 лет.

Награждение участниковНаграждение участников
Награждение участников
Фото: Ирина Королькова / tagilcity.ru

В номинации «Самородок», в которой участвовали дети 11-13 лет, не обошлось без победителя из Нижнего Тагила — Артем Соложник занял первое место.

Самый главный приз занял екатеринбуржец Егор Свиридов. Он выступал в номинации «Золотой цыпленок».

Егор СвиридовЕгор Свиридов
Егор Свиридов
Фото: Ирина Королькова / tagilcity.ru

Напомним, что юные и профессиональные журналисты победили в конкурсе «13 метров», который организован в честь 105-летия Российского цирка.

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