Крышка от сковороды станет прозрачной: чудо-средство справится даже со старой грязью

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Чистка крышки от сковороды может потребовать немного времени и терпения, но эффективный способ, который поможет вернуть крышке первоначальный блеск и чистоту. Эксперты портала «Белновости» предлагают волшебное средство, которое легко справится даже со стойким налетом.
Отмывать стеклянную крышку будем с помощью пасты из соды и перекиси водорода.
Возьмите глубокую емкость, насыпьте в нее две столовые ложки пищевой соды и добавьте одну столовую ложку перекиси водорода. В итоге получится кашица, которая и представляет собой идеальное средство для мытья крышки, — рекомендуют специалисты по домоводству.
Наносить пасту нужно на горячую стеклянную поверхность — так средство справится с задачей намного эффективнее. Оставьте его для воздействия на 15-20 минут, а затем просто почистите крышку жесткой губкой или щеткой. Налет размягчится и легко отмоется. При работе с перекисью водорода наденьте хозяйственные перчатки.
Кстати, соду можно использовать и без перекиси. Для этого налейте немного горячей воды в раковину или большую емкость. Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в воду и размешайте до полного растворения. Опустите крышку в раствор и оставьте на 15-30 минут. После замачивания почистите поверхность губкой. Затем промойте крышку под проточной водой и тщательно вытрите насухо.
А для усиления реакции можно использовать столовый уксус. Сначала нанесите кашицу из соды, а сверху налейте немного уксуса. Образуется пена, которая будет активно расщеплять грязь. Подождите немного и почистите стекло. Результат вас удивит: старая стеклянная крышка будет выглядеть, как новая. А для достижения идеального результата в конце можно протереть салфеткой с несколькими каплями нашатырного спирта.
Ранее эксперты рассказали, как справиться с неприятным запахом из раковины.