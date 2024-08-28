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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

Крышка от сковороды станет прозрачной: чудо-средство справится даже со старой грязью

Крышка от сковороды станет прозрачной: чудо-средство справится даже со старой грязью

28 августа 2024, 13:54
Фото: 1MI
Со временем стеклянная крышка от сковороды покрывается налетом и жиром. И отмыть этот слой грязи не так-то просто. Чтобы вернуть этому аксессуару приличный вид, приготовим волшебную пасту, которая легко справится с проблемой.

Чистка крышки от сковороды может потребовать немного времени и терпения, но эффективный способ, который поможет вернуть крышке первоначальный блеск и чистоту. Эксперты портала «Белновости» предлагают волшебное средство, которое легко справится даже со стойким налетом.

Отмывать стеклянную крышку будем с помощью пасты из соды и перекиси водорода.

Возьмите глубокую емкость, насыпьте в нее две столовые ложки пищевой соды и добавьте одну столовую ложку перекиси водорода. В итоге получится кашица, которая и представляет собой идеальное средство для мытья крышки, — рекомендуют специалисты по домоводству.

Наносить пасту нужно на горячую стеклянную поверхность — так средство справится с задачей намного эффективнее. Оставьте его для воздействия на 15-20 минут, а затем просто почистите крышку жесткой губкой или щеткой. Налет размягчится и легко отмоется. При работе с перекисью водорода наденьте хозяйственные перчатки.

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Кстати, соду можно использовать и без перекиси. Для этого налейте немного горячей воды в раковину или большую емкость. Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в воду и размешайте до полного растворения. Опустите крышку в раствор и оставьте на 15-30 минут. После замачивания почистите поверхность губкой. Затем промойте крышку под проточной водой и тщательно вытрите насухо.

А для усиления реакции можно использовать столовый уксус. Сначала нанесите кашицу из соды, а сверху налейте немного уксуса. Образуется пена, которая будет активно расщеплять грязь. Подождите немного и почистите стекло. Результат вас удивит: старая стеклянная крышка будет выглядеть, как новая. А для достижения идеального результата в конце можно протереть салфеткой с несколькими каплями нашатырного спирта.

Ранее эксперты рассказали, как справиться с неприятным запахом из раковины.

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