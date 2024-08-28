Крышка от сковороды станет прозрачной: чудо-средство справится даже со старой грязью

Кстати, соду можно использовать и без перекиси. Для этого налейте немного горячей воды в раковину или большую емкость. Добавьте несколько столовых ложек пищевой соды в воду и размешайте до полного растворения. Опустите крышку в раствор и оставьте на 15-30 минут. После замачивания почистите поверхность губкой. Затем промойте крышку под проточной водой и тщательно вытрите насухо.