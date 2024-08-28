Лишившая жизни 9-летнего сына пермячка сидит в СИЗО Екатеринбурга

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Сразу после задержания Шатова находилась в СИЗО-5 Перми, а затем ее перевели в уральскую столицу, сообщило со ссылкой на свои источники издание Properm.ru.
Отсюда женщина поедет в Москву, где должны установить ее вменяемость и оценить состояние психики. Известно, что экспертизу будут проводить специалисты из НИИ психиатрии имени Сербского.
Напомним, что преступление было совершено 12 июля 2024 года. Шатова сначала задушила ребенка, затем исколола его ножом, спрятала тело в большой чемодан и вечером вынесла на помойку. Труп обнаружил бездомный мужчина, который сообщил об этом в полицию.
После преступления женщина сутки пряталась в своем бывшем офисе. При задержании она признала свою вину. Суд отправил ее под стражу на два месяца.