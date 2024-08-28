Лишившая жизни 9-летнего сына пермячка сидит в СИЗО Екатеринбурга

Напомним, что преступление было совершено 12 июля 2024 года. Шатова сначала задушила ребенка, затем исколола его ножом, спрятала тело в большой чемодан и вечером вынесла на помойку. Труп обнаружил бездомный мужчина, который сообщил об этом в полицию.