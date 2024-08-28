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Митрополит Екатеринбургский Евгений предрек засилье мигрантов в Свердловской области

Митрополит Екатеринбургский Евгений предрек засилье мигрантов в Свердловской области

28 августа 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
Митрополит Екатеринбургский Евгений предрек засилье мигрантов в Свердловской области.

Митрополит Евгений высказал свою обеспокоенность низкой рождаемостью в регионе. По словам владыки, если ситуацию не изменить, то через 30 лет на Урале будут жить совсем другие народы.

В качестве решения проблемы он предлагает воспитывать нравственность, а также запретить просвещение молодежи на тему чайлдфри и ЛГБТ.

Он также в эфире ОТВ вспомнил, что во времена Пушкина замуж выдавали уже в 13 лет.

Ранее Уральский митрополит обвинил Голливуд в плохой рождаемости в России.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Рождаемость#Народ#Екатеринбург
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