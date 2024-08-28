Митрополит Екатеринбургский Евгений предрек засилье мигрантов в Свердловской области.

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Митрополит Евгений высказал свою обеспокоенность низкой рождаемостью в регионе. По словам владыки, если ситуацию не изменить, то через 30 лет на Урале будут жить совсем другие народы.
В качестве решения проблемы он предлагает воспитывать нравственность, а также запретить просвещение молодежи на тему чайлдфри и ЛГБТ.
Он также в эфире ОТВ вспомнил, что во времена Пушкина замуж выдавали уже в 13 лет.
Ранее Уральский митрополит обвинил Голливуд в плохой рождаемости в России.