Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:21
Updated Сегодня, 03:21
По словам одной из пассажирок, в какой-то момент во время движения послышался хлопок, а затем посыпались осколки стекла. При этом никто из пассажиров не пострадал, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
Также известно, что стрелявшего никто не увидел, так как на улице было уже темно. Однако полицию вызывать не стали. Транспорт продолжил свой маршрут.
Напомним, в Екатеринбурге неизвестный стрелял в окна квартир. В результате пострадало два окна. По предположению местных жителей, это мог быть мужчина, у которого забрали собаку из-за жестокого обращения.