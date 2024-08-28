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Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Екатеринбурге

Неизвестный обстрелял автобус с пассажирами в Екатеринбурге

28 августа 2024, 03:19
Фото: Telegram-канал «Бандитский центр Екб»
В Екатеринбурге неизвестный стрелял в окна автобуса с пассажирами. Инцидент произошел около остановки «Кварцевая» 27 августа 2024 года.

По словам одной из пассажирок, в какой-то момент во время движения послышался хлопок, а затем посыпались осколки стекла. При этом никто из пассажиров не пострадал, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

Также известно, что стрелявшего никто не увидел, так как на улице было уже темно. Однако полицию вызывать не стали. Транспорт продолжил свой маршрут.

Напомним, в Екатеринбурге неизвестный стрелял в окна квартир. В результате пострадало два окна. По предположению местных жителей, это мог быть мужчина, у которого забрали собаку из-за жестокого обращения.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Автобус#Стрельба#Пассажиры#ЧП#Злоумышленник#18+#Екатеринбург#Инцидент#Неизвестный
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