Очередной эксгибиционист: в Екатеринбурге неадекват разгуливал около УрФУ

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Одна из его жертв не растерялась и сообщила о происшествии в местную «Русскую общину». До прибытия дружинников она успела снять мужчину на телефон. Об этом сообщили представители общины.
Неадеквата скрутили и доставили в один из отделов полиции Кировского района.
Ранее мужчину с непристойным поведением заметили в Екатеринбурге на остановке на перекрестке улиц Щорса и Белинского. Был ли это тот же человек, пока не ясно.