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Голый мужчина пугал людей около одного из корпусов УрФУ в Екатеринбурге

Очередной эксгибиционист: в Екатеринбурге неадекват разгуливал около УрФУ

28 августа 2024, 15:51
Фото: 1MI

Голый мужчина пугал людей около одного из корпусов УрФУ в Екатеринбурге

Очевидцы рассказали о появлении очередного эксгибициониста в Екатеринбурге. Голый мужчина гулял около одного из университетских корпусов и выпрыгивал из кустов, пугая прохожих.

Одна из его жертв не растерялась и сообщила о происшествии в местную «Русскую общину». До прибытия дружинников она успела снять мужчину на телефон. Об этом сообщили представители общины.

Неадеквата скрутили и доставили в один из отделов полиции Кировского района.

Ранее мужчину с непристойным поведением заметили в Екатеринбурге на остановке на перекрестке улиц Щорса и Белинского. Был ли это тот же человек, пока не ясно.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Полиция#Эксгибиционист#18+#Екатеринбург
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