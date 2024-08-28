Почему от стиралки бьет током: нужно ли выключать машинку из розетки

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Стиральная машина — это сложный бытовой прибор, при использовании которого нужно соблюдать требования безопасности. Но как часто бывает, что мы, подключив агрегат к сети, годами не выдергиваем шнур из розетки. Так поступать можно лишь в тех случаях, если машинка изначально была подключена правильно. Эксперты портала «Белновости» напоминают, какие меры предосторожности необходимо соблюдать.
Основное правило — заземление розетки, от которой работает стиралка. О чем же идет речь?
Заземление защищает пользователей от электрических ударов и предотвращает повреждение электроприборов. В случае короткого замыкания или неисправности бытового гаджета избыточный электрический ток проходит через заземляющий провод в землю, что снижает риск поражения человека электрическим током. Как правило, современные розетки имеют три контакта: два для фазы и нуля (в которых проходит рабочий ток) и один — заземляющий. И все же подтвердить, правильно ли заземлена розетка, от которой работает стиралка, может только квалифицированный электрик.
Чрезвычайно опасна ситуация, когда стиральную машину вдруг начинает «пробивать» на корпус. Причин может быть несколько:
Если вдруг от машинки бьет током, немедленно выдерните ее из розетки, а затем обратитесь к мастеру, который поможет выявить неисправность.
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