Почему от стиралки бьет током: нужно ли выключать машинку из розетки

Заземление защищает пользователей от электрических ударов и предотвращает повреждение электроприборов. В случае короткого замыкания или неисправности бытового гаджета избыточный электрический ток проходит через заземляющий провод в землю, что снижает риск поражения человека электрическим током. Как правило, современные розетки имеют три контакта: два для фазы и нуля (в которых проходит рабочий ток) и один — заземляющий. И все же подтвердить, правильно ли заземлена розетка, от которой работает стиралка, может только квалифицированный электрик.