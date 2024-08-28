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Published Сегодня, 14:20

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Почему от стиралки бьет током: нужно ли выключать машинку из розетки

Почему от стиралки бьет током: нужно ли выключать машинку из розетки

28 августа 2024, 14:20
Фото: Изображение Midjourney
Многие хозяйки никогда не выключают стиральную машину из розетки. Насколько это опасно? И почему от этого бытового прибора иногда бьет током? Рассказываем о главных правилах безопасности при работе с агрегатом.

Стиральная машина — это сложный бытовой прибор, при использовании которого нужно соблюдать требования безопасности. Но как часто бывает, что мы, подключив агрегат к сети, годами не выдергиваем шнур из розетки. Так поступать можно лишь в тех случаях, если машинка изначально была подключена правильно. Эксперты портала «Белновости» напоминают, какие меры предосторожности необходимо соблюдать.

Основное правило — заземление розетки, от которой работает стиралка. О чем же идет речь?

Заземление защищает пользователей от электрических ударов и предотвращает повреждение электроприборов. В случае короткого замыкания или неисправности бытового гаджета избыточный электрический ток проходит через заземляющий провод в землю, что снижает риск поражения человека электрическим током. Как правило, современные розетки имеют три контакта: два для фазы и нуля (в которых проходит рабочий ток) и один — заземляющий. И все же подтвердить, правильно ли заземлена розетка, от которой работает стиралка, может только квалифицированный электрик.

Фото: 1MI

Чрезвычайно опасна ситуация, когда стиральную машину вдруг начинает «пробивать» на корпус. Причин может быть несколько:

  • Неисправность заземления. Неправильное или отсутствующее заземление может привести к тому, что корпус стиральной машины хранит электрический заряд. Проверьте, правильно ли подключена заземляющая проводка.
  • Проблемы с кабелем питания. Износ проводов или повреждение изоляции кабеля питания может привести к утечке тока. Если оголенные провода касаются корпуса, это может стать причиной удара током. Осмотрите кабель на предмет трещин, повреждений или износа.
  • Неисправность электрических компонентов. Внутренние компоненты стиральной машины, например, нагревательный элемент, могут износиться и повредиться, что приводит к утечке тока. Эту неисправность определит только мастер.
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  • Вода в помещении. Если у машинки есть какие-либо повреждения, то влага многократно усиливает риск поражения током. Следите, чтобы около машинки не было луж. Корпус также должен быть сухим. Кроме того, не дотрагивайтесь до корпуса сырыми руками.
  • Неисправная розетка или некачественный удлинитель (или переходник). Любой электрик подтвердит, что на электрическом оборудовании экономить нельзя. Розетки, удлинители и переходники должны иметь сертификат соответствия и не могут стоить слишком дешево.

Если вдруг от машинки бьет током, немедленно выдерните ее из розетки, а затем обратитесь к мастеру, который поможет выявить неисправность.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Безопасность#Дом#Окружающая среда#Стиральная машина#Стирка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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