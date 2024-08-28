tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Полиция в Екатеринбурге возбудила дело из-за подделки документа на госконтракт

Полиция в Екатеринбурге возбудила дело из-за подделки документа на госконтракт

28 августа 2024, 06:15
Фото: 1MI
В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту подделки документации для заключения госконтракта.

В апреле 2024 года УрГЭУ в системе о закупках разместил информацию о закрытом конкурсе на заключение контракта по ежедневной уборке внутренних помещений и территории, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Предприниматель, решивший принять участие в конкурсе, предоставил в заявке неверные сведения о ранее заключенных договорах. В связи с этим в правоохранительных органах возбудили уголовное дело.

Напомним, в Нижнем Тагиле дали условный срок врачу за фальшивые больничные, а также оштрафовали его.

В Екатеринбурге начался суд над сотрудницей опеки за подделку документов
Узнать подробнее
Читайте также:
Стала известна причина пожара в доме эколога в ЕкатеринбургеВ Волгограде мигранты-наркоторговцы устроили мятеж и взяли заложниковМальчик в Екатеринбурге умер от онкологии из-за ошибочного диагноза
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Уголовное дело#Конкурс#Договор#Участие#Подделка#Предприниматель#ЧП#Заявка#18+#Екатеринбург#Инцидент#Госконтракт#Подделка документов
Подпишитесь
Учебный ж/д полигон вместо корта: жители Смычки о реконструкции двора в Тагиле
Вчера, 12:01
В магазинах Свердловской области нашли более 400 кг некачественного хлеба
Вчера, 13:22
В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничных
Вчера, 14:42
Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской области
Вчера, 15:12
На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов
Вчера, 16:07
Передвигаются автостопом: в Кушве ищут сбежавшую с мужчиной девушку-подростка
Вчера, 16:39