Полиция в Екатеринбурге возбудила дело из-за подделки документа на госконтракт

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В апреле 2024 года УрГЭУ в системе о закупках разместил информацию о закрытом конкурсе на заключение контракта по ежедневной уборке внутренних помещений и территории, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Предприниматель, решивший принять участие в конкурсе, предоставил в заявке неверные сведения о ранее заключенных договорах. В связи с этим в правоохранительных органах возбудили уголовное дело.
Напомним, в Нижнем Тагиле дали условный срок врачу за фальшивые больничные, а также оштрафовали его.