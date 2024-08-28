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Published Сегодня, 09:50

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Пропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи

Пропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи

28 августа 2024, 09:50
Фото: Изображение Midjourney
Пропавшего жителя Екатеринбурга 4 раза видели в разных местах Сочи с момента исчезновения.

Камеры видеонаблюдения засняли мужчину в последний раз 7 июня возле аэропорта Сочи. В июле с родственниками Александра связывались люди, которые видели его в разных местах. Очевидцы сообщают, что он был без футболки, а взгляд потерянным. Жена Александра предполагает, что он мог потерять память, сообщает «КП — Екатеринбург».

В полиции семье Александра лишь говорят об озере возле аэропорта и сообщают, что продолжат искать его тело. Ирина — жена пропавшего, считает, что ее мужа давно перестали искать.

Напомним, что 7 июня Александр должен был вернутся в Екатеринбург. Но на борт самолета он так и не сел.

Фото: Лиза-Алерт

27 августа в лесах Нижнего Тагила обнаружили тело грибника. Следователи ищут его родственников.

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