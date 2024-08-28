Пропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи

Камеры видеонаблюдения засняли мужчину в последний раз 7 июня возле аэропорта Сочи. В июле с родственниками Александра связывались люди, которые видели его в разных местах. Очевидцы сообщают, что он был без футболки, а взгляд потерянным. Жена Александра предполагает, что он мог потерять память, сообщает «КП — Екатеринбург».