Пропавшего жителя Екатеринбурга несколько раз видели в Сочи

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Камеры видеонаблюдения засняли мужчину в последний раз 7 июня возле аэропорта Сочи. В июле с родственниками Александра связывались люди, которые видели его в разных местах. Очевидцы сообщают, что он был без футболки, а взгляд потерянным. Жена Александра предполагает, что он мог потерять память, сообщает «КП — Екатеринбург».
В полиции семье Александра лишь говорят об озере возле аэропорта и сообщают, что продолжат искать его тело. Ирина — жена пропавшего, считает, что ее мужа давно перестали искать.
Напомним, что 7 июня Александр должен был вернутся в Екатеринбург. Но на борт самолета он так и не сел.