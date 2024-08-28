Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области

Posted 28 августа, 08:26
Published 28 августа, 08:26
Modified 28 августа, 08:28
Updated 28 августа, 08:28
По словам специалиста, на сегодняшний день поводов для опасения нет. Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом летом были в пределах нормальных значений.
Осенью всплеск ожидается в связи с тем, что школьники возвращаются к учебе и будут контактировать между собой.
По мнению специалиста, болезнь будет легче передаваться, но будет менее тяжело переноситься, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным Роспотребнадзора на прошедшей неделе коронавирусом заболел 361 человек.
Ранее вирусолог заявил о слабой защите старых вакцин от штамма коронавируса FLiRT.