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Posted 28 августа, 08:26

Published 28 августа, 08:26

Modified 28 августа, 08:28

Updated 28 августа, 08:28

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области

Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области

28 августа 2024, 08:26
Фото: Изображение Midjourney.
В начале осени прогнозируется резкий подъем заболеваемости коронавирусом в Свердловской области. Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев спрогнозировал вспышку в сентябре.

По словам специалиста, на сегодняшний день поводов для опасения нет. Заболеваемость ОРВИ и коронавирусом летом были в пределах нормальных значений.

Осенью всплеск ожидается в связи с тем, что школьники возвращаются к учебе и будут контактировать между собой.

По мнению специалиста, болезнь будет легче передаваться, но будет менее тяжело переноситься, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным Роспотребнадзора на прошедшей неделе коронавирусом заболел 361 человек.

Ранее вирусолог заявил о слабой защите старых вакцин от штамма коронавируса FLiRT.

#Екатерина Смирнова#Общество#Здоровье#Вирус#Екатеринбург#Ковид
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