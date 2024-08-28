Сильные ливни и град накроют Свердловскую область

Так, во время осадков и ветра нужно соблюдать внимательность и осторожность во время поездок за рулем транспорта, закрывать окна и двери, не находиться рядом с ЛЭП и уличными щитами, а также одеваться по погоде и не заходить в подземные территории, которые могут быть затоплены.