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Posted 28 августа, 11:32

Published 28 августа, 11:32

Modified 28 августа, 11:34

Updated 28 августа, 11:34

Сильные ливни и град накроют Свердловскую область

Сильные ливни и град накроют Свердловскую область

28 августа 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области прогнозируются сильные ливневые дожди и град 29 августа 2024 года.

Также в регионе возможны порывы ветра, которые достигнут 25 метров. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность во время плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Так, во время осадков и ветра нужно соблюдать внимательность и осторожность во время поездок за рулем транспорта, закрывать окна и двери, не находиться рядом с ЛЭП и уличными щитами, а также одеваться по погоде и не заходить в подземные территории, которые могут быть затоплены.

Напомним, сильные осадки прогнозировались в Свердловской области 28 августа 2024 года.

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