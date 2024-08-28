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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Сильные ливни и град накроют Свердловскую область

Сильные ливни и град накроют Свердловскую область

28 августа 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области прогнозируются сильные ливневые дожди и град 29 августа 2024 года.

Также в регионе возможны порывы ветра, которые достигнут 25 метров. Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность во время плохих погодных условий, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Так, во время осадков и ветра нужно соблюдать внимательность и осторожность во время поездок за рулем транспорта, закрывать окна и двери, не находиться рядом с ЛЭП и уличными щитами, а также одеваться по погоде и не заходить в подземные территории, которые могут быть затоплены.

Напомним, сильные осадки прогнозировались в Свердловской области 28 августа 2024 года.

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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Погода#Град#Предупреждение#Окружающая среда#Природа#Ливни#Екатеринбург#МЧС#Порывы ветра
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