Стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В доме эколога произошел пожар вследствие поджога. Он произошел ночью, в зоне очага электрификация обнаружена не была, но при этом были выявлены признаки бензина и углеводорода, пишут «Вечерние ведомости».
Вследствие итогов проведенной экспертизы в правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.
Напомним, 13 августа 2024 года в доме жительницы Екатеринбурга произошел пожар. Вскоре после этого был задержан мужчина, который угрожал женщине из-за того, что она раскритиковала его проект.