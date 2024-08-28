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Стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге

Стала известна причина пожара в доме эколога в Екатеринбурге

28 августа 2024, 05:13
Фото: 1MI
Стали известны результаты экспертизы, которые проводились по факту пожара в доме эколога Елены Кольцовой в Екатеринбурге.

В доме эколога произошел пожар вследствие поджога. Он произошел ночью, в зоне очага электрификация обнаружена не была, но при этом были выявлены признаки бензина и углеводорода, пишут «Вечерние ведомости».

Вследствие итогов проведенной экспертизы в правоохранительных органах возбуждено уголовное дело.

Напомним, 13 августа 2024 года в доме жительницы Екатеринбурга произошел пожар. Вскоре после этого был задержан мужчина, который угрожал женщине из-за того, что она раскритиковала его проект.

Задержан подозреваемый в поджоге дома эко-активистки из Екатеринбурга
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