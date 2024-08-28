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Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В Свердловской области пациенту с ожогами термопластиком сделали 9 операций

Свердловские врачи спасли рабочего, получившего ожоги от термопластика

28 августа 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области пациенту с ожогами термопластиком сделали 9 операций

Свердловские врачи спасли рабочего, получившего ожоги от раскаленного термопластика. Мужчина перенес 9 операций.

Молодой свердловчанин получил производственную травму. Он обжег более 30% своего тела термопластиком, разогретым до 230 градусов.

Это случилось во время выполнения дорожных работ на Пермском тракте. 22-летний молодой человек наносил дорожную разметку. Машина для нанесения разметки попала в ДТП и ее содержимое разлилось, попав при этом на рабочего.

В состоянии шока мужчину доставили в больницу. Две недели он провел в реанимации. Затем ему провели 9 операций, 6 из которых по пересадке кожи.

После двух месяцев лечения он восстановился и уже находится на амбулаторном наблюдении, рассказал и. о. заведующего ожоговым отделением ГКБ №40 Евгений Родионов.

Ранее врачи из Свердловской области удалили мужчине полипы, не разрезая желудок.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Травма#Здоровье#Операция#Екатеринбург#Ожог
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