Свердловские врачи спасли рабочего, получившего ожоги от термопластика

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Молодой свердловчанин получил производственную травму. Он обжег более 30% своего тела термопластиком, разогретым до 230 градусов.
Это случилось во время выполнения дорожных работ на Пермском тракте. 22-летний молодой человек наносил дорожную разметку. Машина для нанесения разметки попала в ДТП и ее содержимое разлилось, попав при этом на рабочего.
В состоянии шока мужчину доставили в больницу. Две недели он провел в реанимации. Затем ему провели 9 операций, 6 из которых по пересадке кожи.
После двух месяцев лечения он восстановился и уже находится на амбулаторном наблюдении, рассказал и. о. заведующего ожоговым отделением ГКБ №40 Евгений Родионов.
Ранее врачи из Свердловской области удалили мужчине полипы, не разрезая желудок.