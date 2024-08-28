Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на выезде из Старателя в Нижнем Тагиле

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Published Сегодня, 03:51
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Предположительно, авария могла случиться из-за того, что на светофоре часто разгоняются в горку и могли не успеть отреагировать на транспорт, выезжающий из поселка, пишет Ура.ру.
Известно, что в происшествии пострадал байкер. По словам одного из очевидцев, пострадавшего увезли в медучреждение.
Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом. Пострадал водитель мототранспорта.