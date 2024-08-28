tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 03:53

Updated Сегодня, 03:53

Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на выезде из Старателя в Нижнем Тагиле

Три автомобиля и мотоцикл столкнулись на выезде из Старателя в Нижнем Тагиле

28 августа 2024, 03:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле произошла массовая авария с участием мотоцикла и иномарок Hyndai, Nexia и Toyota. Один человек получил травмы. ДТП случилось 27 августа 2024 года.

Предположительно, авария могла случиться из-за того, что на светофоре часто разгоняются в горку и могли не успеть отреагировать на транспорт, выезжающий из поселка, пишет Ура.ру.

Известно, что в происшествии пострадал байкер. По словам одного из очевидцев, пострадавшего увезли в медучреждение.

Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге произошло столкновение между автомобилем и мотоциклом. Пострадал водитель мототранспорта.

Огромная пробка образовалась на ЕКАД в Екатеринбурге после аварии с фурой
Узнать подробнее
Читайте также:
Подросток на мотоцикле врезался в иномарку в Нижнем ТагилеАвтомобилист потерял сознание и влетел в трамвай в Нижнем ТагилеИномарка вылетела с дороги на трассе в Свердловской области
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Пострадавший#ЧП#Мотоцикл#18+#Екатеринбург#Автомобили#Авария#Инцидент
Подпишитесь
Учебный ж/д полигон вместо корта: жители Смычки о реконструкции двора в Тагиле
Вчера, 12:01
В магазинах Свердловской области нашли более 400 кг некачественного хлеба
Вчера, 13:22
В Нижнем Тагиле врач осужден на 4 года за подделку больничных
Вчера, 14:42
Названа причина повышения платы за капремонт в Свердловской области
Вчера, 15:12
На бесхозном участке в Екатеринбурге нашли большую свалку строительных отходов
Вчера, 16:07
Передвигаются автостопом: в Кушве ищут сбежавшую с мужчиной девушку-подростка
Вчера, 16:39