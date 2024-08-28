«Тяжелая мужская работа»: в Нижнем Тагиле прощаются с штурмовиком СВО

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
После службы в армии в 2005 году Роман вернулся в любимый и родной город. В Нижнем Тагиле он проработал до тех пор, пока не отправился в зону СВО, сообщили TagilCity.ru в Похоронном бюро «Реквием».
Сестра Романа Ирина отзывается о брате как об очень заботливом брате, дяде и очень хорошем друге.
Роман получил орден Мужества посмертно.
Семья Романа все еще не может поверить в случившемся.
Прощание с Романом Гилевым пройдёт 29 августа в 12:30 в по адресу: ул. Челюскинцев, 47.
Напомним, что 22 августа прошли похороны еще одного бойца из Нижнего Тагила. Сергей Пильник пробыл на СВО один год, больше чем полгода его считали без вести пропавшим.