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В Нижнем Тагиле прощаются с штурмовиком СВО

«Тяжелая мужская работа»: в Нижнем Тагиле прощаются с штурмовиком СВО

28 августа 2024, 15:00

В Нижнем Тагиле прощаются с штурмовиком СВО

Погиб штурмовик СВО из Нижнего Тагила Гилев Роман. Он отправился в зону спецоперации в июне 2024 года. Через месяц — его не стало.

После службы в армии в 2005 году Роман вернулся в любимый и родной город. В Нижнем Тагиле он проработал до тех пор, пока не отправился в зону СВО, сообщили TagilCity.ru в Похоронном бюро «Реквием».

Сестра Романа Ирина отзывается о брате как об очень заботливом брате, дяде и очень хорошем друге.

Роман получил орден Мужества посмертно.

Фото: Похоронное бюро «Реквием»

Семья Романа все еще не может поверить в случившемся.

Прощание с Романом Гилевым пройдёт 29 августа в 12:30 в по адресу: ул. Челюскинцев, 47.

Напомним, что 22 августа прошли похороны еще одного бойца из Нижнего Тагила. Сергей Пильник пробыл на СВО один год, больше чем полгода его считали без вести пропавшим.

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