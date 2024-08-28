Установлена личность упавшего под поезд в метро Екатеринбурга человека

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Трагедия произошла в столице Среднего Урала в разгар рабочего дня в среду, 28 августа. 26-летний молодой человек рухнул на рельсы перед прибывающим поездом. Он погиб. Правоохранители выяснили, что мужчина работал в «Ашане». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Что стало причиной падения, на данный момент неясно, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Источник в правоохранительных органах утверждает, что молодой человек находился в розыске за мелкое правонарушение. После несчастного случая станцию «Площадь 1905 года» и еще несколько станций на ветке закрыли. Пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт, а также такси, цены на которое сразу же подскочили.
30 июня на той же станции произошел аналогичный случай, однако тогда мужчина, упавший под поезд, выжил.