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Published Сегодня, 15:41

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Стало известно, кто погиб на рельсах метро в Екатеринбурге

Установлена личность упавшего под поезд в метро Екатеринбурга человека

28 августа 2024, 15:41
Фото: 1MI

Стало известно, кто погиб на рельсах метро в Екатеринбурге

Упавший под поезд на станции метро «Площадь 1905 года» в Екатеринбурге человек работал в гипермаркете «Ашан».

Трагедия произошла в столице Среднего Урала в разгар рабочего дня в среду, 28 августа. 26-летний молодой человек рухнул на рельсы перед прибывающим поездом. Он погиб. Правоохранители выяснили, что мужчина работал в «Ашане». Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Что стало причиной падения, на данный момент неясно, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Источник в правоохранительных органах утверждает, что молодой человек находился в розыске за мелкое правонарушение. После несчастного случая станцию «Площадь 1905 года» и еще несколько станций на ветке закрыли. Пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт, а также такси, цены на которое сразу же подскочили.

30 июня на той же станции произошел аналогичный случай, однако тогда мужчина, упавший под поезд, выжил.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Метро#Поезд#Гибель человека#18+#Екатеринбург#Станция метро
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