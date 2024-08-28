Установлена личность упавшего под поезд в метро Екатеринбурга человека

Что стало причиной падения, на данный момент неясно, официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Источник в правоохранительных органах утверждает, что молодой человек находился в розыске за мелкое правонарушение. После несчастного случая станцию «Площадь 1905 года» и еще несколько станций на ветке закрыли. Пассажирам пришлось пересесть на наземный транспорт, а также такси, цены на которое сразу же подскочили.