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Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

В Екатеринбурге мошенники по новой схеме со счетчиками обманули мужчину на 1 млн

В Екатеринбурге мошенники по новой схеме со счетчиками обманули мужчину на 1 млн

28 августа 2024, 13:47
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге мошенники по новой схеме со счетчиками обманули мужчину на 1 млн 90 тысяч рублей.

Теперь мошенники звонят и представляются сотрудниками энергетической компании. Жертвам говорят, что показания счетчиков длительное время не меняются. Затем высылают СМС с кодом и просят его назвать, но наоборот.

Затем звонят другие члены группировки от якобы банка и сообщают что на имя потерпевшего берут кредит. Дальше действуют по известной схеме с «зеркальным» кредитом и «безопасным» счетом.

Екатеринбуржец попался на эту уловку и потерял 1 млн 90 тыс рублей.

Женщина в добилась отмены кредита, который взяли мошенники.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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