В Екатеринбурге мошенники по новой схеме со счетчиками обманули мужчину на 1 млн

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Теперь мошенники звонят и представляются сотрудниками энергетической компании. Жертвам говорят, что показания счетчиков длительное время не меняются. Затем высылают СМС с кодом и просят его назвать, но наоборот.
Затем звонят другие члены группировки от якобы банка и сообщают что на имя потерпевшего берут кредит. Дальше действуют по известной схеме с «зеркальным» кредитом и «безопасным» счетом.
Екатеринбуржец попался на эту уловку и потерял 1 млн 90 тыс рублей.
Женщина в добилась отмены кредита, который взяли мошенники.