В Екатеринбурге найдено тело жрицы любви

Тело 36-летней секс-работницы нашли в квартире на Готвальда, 19в в Екатеринбурге. Следователи проверили всех ее клиентов, сутенеров и сожителей. Подозрение пало на ее постоянного 33-летнего клиента, ранее неоднократно судимого.