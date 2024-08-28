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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

В Екатеринбурге найдена мертвая проститутка

В Екатеринбурге найдено тело жрицы любви

28 августа 2024, 11:15

В Екатеринбурге найдена мертвая проститутка

В одной из квартир Екатеринбурга нашли тело мертвой секс-работницы.

Тело 36-летней секс-работницы нашли в квартире на Готвальда, 19в в Екатеринбурге. Следователи проверили всех ее клиентов, сутенеров и сожителей. Подозрение пало на ее постоянного 33-летнего клиента, ранее неоднократно судимого.

Но в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девушка умерла от передозировки алкоголем. Мужчину оправдали, сообщает URA.RU.

Напомним, что 28 августа силовики накрыли хостел, который оказался борделем. При виде полицейских три девушки выпрыгнули в окно.

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