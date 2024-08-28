В Екатеринбурге найдено тело жрицы любви

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Тело 36-летней секс-работницы нашли в квартире на Готвальда, 19в в Екатеринбурге. Следователи проверили всех ее клиентов, сутенеров и сожителей. Подозрение пало на ее постоянного 33-летнего клиента, ранее неоднократно судимого.
Но в ходе судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что девушка умерла от передозировки алкоголем. Мужчину оправдали, сообщает URA.RU.
Напомним, что 28 августа силовики накрыли хостел, который оказался борделем. При виде полицейских три девушки выпрыгнули в окно.