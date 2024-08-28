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В Екатеринбурге полицейские извинились перед отцом Миши Бахтина

В Екатеринбурге полицейские извинились перед отцом Миши Бахтина

28 августа 2024, 07:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские, которые задержали Дмитрия Бахтина в феврале 2024 года, принесли извинения.

Один из начальников полиции Свердловской области письменно принес свои извинения Дмитрию Бахтину. Его задержали 15 февраля за его одиночный пикет, сообщает URA.RU. Отметим, что день задержания совпал с днем визита президента Владимира Путина в Екатеринбург.

Напомним, что сын Дмитрия — Миша Бахтин — болеет редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Свердловские врачи долго отказывали ему в назначении лечения. Поэтому семья Бахтиных регулярно выходила на пикеты.

27 августа стало известно о свердловских медиках, которые смогли удалить полипы из желудка мужчины, не разрезая желудок.

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