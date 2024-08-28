В Екатеринбурге полицейские извинились перед отцом Миши Бахтина

Один из начальников полиции Свердловской области письменно принес свои извинения Дмитрию Бахтину. Его задержали 15 февраля за его одиночный пикет, сообщает URA.RU. Отметим, что день задержания совпал с днем визита президента Владимира Путина в Екатеринбург.