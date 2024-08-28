В Екатеринбурге полицейские извинились перед отцом Миши Бахтина

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Один из начальников полиции Свердловской области письменно принес свои извинения Дмитрию Бахтину. Его задержали 15 февраля за его одиночный пикет, сообщает URA.RU. Отметим, что день задержания совпал с днем визита президента Владимира Путина в Екатеринбург.
Напомним, что сын Дмитрия — Миша Бахтин — болеет редким заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Свердловские врачи долго отказывали ему в назначении лечения. Поэтому семья Бахтиных регулярно выходила на пикеты.
27 августа стало известно о свердловских медиках, которые смогли удалить полипы из желудка мужчины, не разрезая желудок.