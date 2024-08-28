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В Екатеринбурге полиция накрыла публичный дом с эмблемами МВД

В Екатеринбурге полиция нагрянула в публичный дом с эмблемами МВД

28 августа 2024, 08:09
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полиция накрыла публичный дом с эмблемами МВД

В Екатеринбурге общественники вместе с полицией накрыли бордель, на окнах которой красовались эмблемы МВД.

Дом терпимости был замаскирован под хостел, на окнах которого были эмблемы МВД, расположился на улице 8 марта, 171. Общественники, убедившись, что хостела на самом деле не существует, вошли внутрь. Несколько девушек сбежали в окно при виде силовиков, кто-то сбежать не успел. Администратора салона и нескольких работниц доставили в отдел полиции, сообщает Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

По данным общественников, выручка у дома под красным фонарем составляет около 700 тысяч рублей.

Напомним, что 24 июля общественники закрыли два «массажных салона». 8 девушек доставили в отделение.

В Екатеринбурге прикрыли бордель. Он находился напротив элитного ЖК
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