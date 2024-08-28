В Екатеринбурге полиция нагрянула в публичный дом с эмблемами МВД

Дом терпимости был замаскирован под хостел, на окнах которого были эмблемы МВД, расположился на улице 8 марта, 171. Общественники, убедившись, что хостела на самом деле не существует, вошли внутрь. Несколько девушек сбежали в окно при виде силовиков, кто-то сбежать не успел. Администратора салона и нескольких работниц доставили в отдел полиции, сообщает Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.