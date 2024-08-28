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В Екатеринбурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело

28 августа 2024, 08:45
Фото: ГИБДД Свердловской области
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении водителя автобуса, который врезался в дерево в Екатеринбурге.

По данным следователей, водитель не уследил за дорогой и влетел в дерево. Силовики выяснят все обстоятельства дела и доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину, сообщают в Следственном комитете по Свердловской области.

Напомним, что само ДТП случилось 27 августа. Из-за столкновения две женщины сломали руки, всего пострадало 6 человек, сообщает пресс-служба Минздрава по Свердловской области.

Также 27 августа неизвестный открыл огонь по окнам маршрутки в Екатеринбурге. После случившегося транспорт продолжил движение, медицинская помощь пассажирам не потребовалась.

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