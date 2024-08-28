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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:55

Updated Сегодня, 13:55

В Екатеринбурге школьные линейки пройдут под дождем

В Екатеринбурге школьные линейки пройдут под дождем

28 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 2 сентября ожидается дождь и прохладная погода.

Начало учебного года выпало на 2 сентября. Синоптики рассказали, что в этот день ожидается дождь и прохладная погода. Температура составит 15-18 градусов, а ночью упадет до 7-10 градусов тепла. Но, учитывая любовь уральской погоды к переменам, все может измениться, сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что 29 и 30 августа прогнозируются сильные ливни в Свердловской области. Синоптики предупредили о возможных паводках.

В Свердловской области ливень затопил целый поселок
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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Школа#Погода#Дождь#Пасмурная погода#Учебный год#Сентябрь#Екатеринбург#1 сентября#Прохладная погода
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