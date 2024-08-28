В Екатеринбурге школьные линейки пройдут под дождем

Начало учебного года выпало на 2 сентября. Синоптики рассказали, что в этот день ожидается дождь и прохладная погода. Температура составит 15-18 градусов, а ночью упадет до 7-10 градусов тепла. Но, учитывая любовь уральской погоды к переменам, все может измениться, сообщает «КП-Екатеринбург».