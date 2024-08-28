В Нижнем Тагиле осуждены двое жителей Самары за оплату покупок поддельными купюрами

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Некоторое время назад мужчины приобрели ненастоящие купюры номиналом пять тысяч рублей — каждый на сумму более миллиона рублей.
После этого они истратили три фальшивые купюры, оплатив ими покупки в Кировской области и Пермском крае, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Оставшиеся «деньги» они хотели потратить на приобретение личного транспорта в Свердловской области, однако их поймали полицейские. Суд приговорил их к трем годам тюрьмы.
Напомним, житель Екатеринбурга приобрел у тюменца рыбу на два миллиона, расплатившись поддельными купюрами.