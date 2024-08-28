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В Нижнем Тагиле осуждены двое жителей Самары за оплату покупок поддельными купюрами

В Нижнем Тагиле осуждены двое жителей Самары за оплату покупок поддельными купюрами

28 августа 2024, 10:08
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле осуждены двое жителей Самары за сбыт поддельных денежных купюр на общую сумму более миллиона рублей.

Некоторое время назад мужчины приобрели ненастоящие купюры номиналом пять тысяч рублей — каждый на сумму более миллиона рублей.

После этого они истратили три фальшивые купюры, оплатив ими покупки в Кировской области и Пермском крае, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оставшиеся «деньги» они хотели потратить на приобретение личного транспорта в Свердловской области, однако их поймали полицейские. Суд приговорил их к трем годам тюрьмы.

Напомним, житель Екатеринбурга приобрел у тюменца рыбу на два миллиона, расплатившись поддельными купюрами.

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