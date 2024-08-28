В Нижнем Тагиле школьные линейки пройдут без родителей

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Такое ограничение связано с антитеррористической безопасностью. Так, в гимназии №86 Нижнего Тагила родители смогут только постоять за забором — попасть внутрь невозможно по нескольким причинам. Первое, в школе все еще ремонтируют один из корпусов, и второе, действует пропускной режим, сообщает Е1.
В школе №32 родителей тоже не пустят. Причина все таже — антитеррористическая безопасность.
Классные руководители сообщили, что на праздничную линейку на территорию 32 школы пустят только детей, а родителей нет. Очень было об этом неприятно узнать, ведь в День знаний так хочется проводить нарядного ребёнка с цветами, посмотреть, как выросли за лето одноклассники, пообщаться с родителями, — рассказала мама одного из учеников TagilCity.ru.
Напомним, что синоптики прогнозируют дождь и прохладу на 2 сентября.