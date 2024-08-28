В Нижнем Тагиле школьные линейки пройдут без родителей

Такое ограничение связано с антитеррористической безопасностью. Так, в гимназии №86 Нижнего Тагила родители смогут только постоять за забором — попасть внутрь невозможно по нескольким причинам. Первое, в школе все еще ремонтируют один из корпусов, и второе, действует пропускной режим, сообщает Е1.