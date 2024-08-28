В Нижнем Тагиле центр соцобслуживания потратит на компьютеры 1,2 млн рублей

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Согласно опубликованной информации, стоимость каждого компьютера варьируется от 40 до 140 тысяч рублей. Целью данной закупки является модернизация IT-инфраструктуры центра.
В условиях закупки уточняются характеристики персональных компьютеров, в том числе количество ядер не должно быть меньше четырех, а максимальный размер оперативной памяти должен быть не менее 64 гигабайт.
Все поставляемые компьютеры должны быть обязательно новыми и иметь все подтверждающие сертификаты, декларации и удостоверения качества.
Напомним, что начальная цена контракта от администрации Нижнего Тагила на закупку двух новых внедорожников с гидроусилителем руля, подогревом сидений и бортовым компьютером, составила в общей сложности 4,5 млн рублей.