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14 компьютеров на 1,2 млн рублей закупит социальный центр в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле центр соцобслуживания потратит на компьютеры 1,2 млн рублей

28 августа 2024, 11:20
Фото: Изображение Midjourney

14 компьютеров на 1,2 млн рублей закупит социальный центр в Нижнем Тагиле

Центр социального обслуживания объявил о поиске подрядчика на поставку 14 персональных компьютеров на общую сумму 1,2 млн рублей. Заявки на участие в электронной закупке принимаются до 3 сентября текущего года.

Согласно опубликованной информации, стоимость каждого компьютера варьируется от 40 до 140 тысяч рублей. Целью данной закупки является модернизация IT-инфраструктуры центра.

В условиях закупки уточняются характеристики персональных компьютеров, в том числе количество ядер не должно быть меньше четырех, а максимальный размер оперативной памяти должен быть не менее 64 гигабайт.

Все поставляемые компьютеры должны быть обязательно новыми и иметь все подтверждающие сертификаты, декларации и удостоверения качества.

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Напомним, что начальная цена контракта от администрации Нижнего Тагила на закупку двух новых внедорожников с гидроусилителем руля, подогревом сидений и бортовым компьютером, составила в общей сложности 4,5 млн рублей.

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