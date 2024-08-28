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Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

В школы Свердловской области пойдут три ребенка из Курской области

В новом учебном году в свердловские школы отправятся дети из Курской области

28 августа 2024, 10:10
Фото: Изображение Midjourney

В школы Свердловской области пойдут три ребенка из Курской области

В свердловские школы пойдут 3 ученика из Курской области. Они будут учиться в Краснотурьинске и Первоуральске.

1 сентября вместе со свердловчанами в местные школы отправится и трое курян. Семьи детей из Курской области приехали в Краснотурьинск и Первоуральск.

По словам Натальи Сокольской, начальника областного Минобразования, если в регион будут прибывать еще дети из приграничных территорий, то область предоставит им места в школах в приоритетном порядке.

В регионе учиться пойдет 568 тысяч детей. Из них первоклассников придет 52 тысячи.

Напомним, в Екатеринбург начали эвакуироваться жители Курской области.

При поддержке ЕР в Курскую область было доставлено более 800 тонн гумпомощи
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#Екатерина Смирнова#Общество#Дети#Школьники#Школа#Екатеринбург
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