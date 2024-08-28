В новом учебном году в свердловские школы отправятся дети из Курской области

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
1 сентября вместе со свердловчанами в местные школы отправится и трое курян. Семьи детей из Курской области приехали в Краснотурьинск и Первоуральск.
По словам Натальи Сокольской, начальника областного Минобразования, если в регион будут прибывать еще дети из приграничных территорий, то область предоставит им места в школах в приоритетном порядке.
В регионе учиться пойдет 568 тысяч детей. Из них первоклассников придет 52 тысячи.
Напомним, в Екатеринбург начали эвакуироваться жители Курской области.