В школах Свердловской области пройдут учения по воздушной тревоге

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
С сотрудниками образовательных учреждений будут отработаны действия при случаях вооруженного нападения, пишет ЕАН.
Кроме того, пройдут тренировки действий в случае бомбардировок, а также если во время воздушной тревоги школьники и учителя находятся на улице.
Напомним, в конце июля 2024 года под Нижним Тагилом проходили учения в ракетном соединении по материально-техническому обеспечению накануне Дня тыла ВС.