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Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В школах Свердловской области пройдут учения по воздушной тревоге

В школах Свердловской области пройдут учения по воздушной тревоге

28 августа 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney
В школах Свердловской области будут проходить учения по воздушной тревоге. Мероприятия состоятся 29 и 30 августа 2024 года.

С сотрудниками образовательных учреждений будут отработаны действия при случаях вооруженного нападения, пишет ЕАН.

Кроме того, пройдут тренировки действий в случае бомбардировок, а также если во время воздушной тревоги школьники и учителя находятся на улице.

Напомним, в конце июля 2024 года под Нижним Тагилом проходили учения в ракетном соединении по материально-техническому обеспечению накануне Дня тыла ВС.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Школа#Мероприятие#Учения#Екатеринбург#Тревога#Антитеррористические учения
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