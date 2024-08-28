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Уличный художник из Германии создал мурал на улице Мичурина в Екатеринбурге

В центре Екатеринбурга немецкий художник расписал стену дома

28 августа 2024, 13:00
Фото: 1MI

Уличный художник из Германии создал мурал на улице Мичурина в Екатеринбурге

В Екатеринбурге немец расписал фасад жилого дома. На создание мурала его вдохновило творчество Стругацких.

Произведение искусства украсило дом №205 на Мичурина. Здание расписал Aris Oner.

Художник зашифровал послание, изобразив буквы, которые соединятся в текст и имеют скрытый смысл. Причем писал автор как современным стилем, так и употреблял в текстах древние символы.

На стене он зашифровал цитату из братьев Стругацких, в которой говорится о смысле жизни.

Ранее архив заслуженного уральского художника Бушуева нашли в мусорке под Екатеринбургом.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Арт-объект#Творчество#Художник#Екатеринбург
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