В центре Екатеринбурга немецкий художник расписал стену дома

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:52
Произведение искусства украсило дом №205 на Мичурина. Здание расписал Aris Oner.
Художник зашифровал послание, изобразив буквы, которые соединятся в текст и имеют скрытый смысл. Причем писал автор как современным стилем, так и употреблял в текстах древние символы.
На стене он зашифровал цитату из братьев Стругацких, в которой говорится о смысле жизни.
Ранее архив заслуженного уральского художника Бушуева нашли в мусорке под Екатеринбургом.