Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенники

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Женщина семь лет назад заключила договор обслуживания с банком. Два года назад она потеряла карточку, о чем сразу сообщила банку и попросила заблокировать ее. Спустя несколько дней ей пришел запрос о смене пароля в банковское приложение, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Сразу после этого от имени свердловчанки была составлена заявка на кредит на 96 177 рублей. Заявку одобрили и на карту была отправлена указанная сумма, которую в течение часа перевели на другой счет. На следующий день женщина обратилась в полицию и в банк, потребовав пересмотреть условия кредита и вернуть ей деньги.
Во время проверки правоохранители выяснили, что кредит был оформлен в личном кабинете потерпевшей, однако ей на телефон не приходили сообщения от банка. В связи с этим она обратилась в суд, требуя признать кредит недействительным и взыскать компенсацию.
Однако требование не было удовлетворено, и тогда женщина обратилась в облсуд. Инстанция, ознакомившись с обстоятельствами дела, аннулировала договор и взыскала с банка 15 тысяч рублей.
Напомним, житель Нижнего Тагила взял в кредит 400 тысяч рублей и отдал их мошенникам.