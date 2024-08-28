Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенники

Сразу после этого от имени свердловчанки была составлена заявка на кредит на 96 177 рублей. Заявку одобрили и на карту была отправлена указанная сумма, которую в течение часа перевели на другой счет. На следующий день женщина обратилась в полицию и в банк, потребовав пересмотреть условия кредита и вернуть ей деньги.