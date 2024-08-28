tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенники

Женщина в Свердловской области добилась отмены кредита, который взяли мошенники

28 августа 2024, 08:44
Фото: 1MI
В Свердловской области облсуд отменил кредитный договор, который оформили мошенники на имя местной жительницы.

Женщина семь лет назад заключила договор обслуживания с банком. Два года назад она потеряла карточку, о чем сразу сообщила банку и попросила заблокировать ее. Спустя несколько дней ей пришел запрос о смене пароля в банковское приложение, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Сразу после этого от имени свердловчанки была составлена заявка на кредит на 96 177 рублей. Заявку одобрили и на карту была отправлена указанная сумма, которую в течение часа перевели на другой счет. На следующий день женщина обратилась в полицию и в банк, потребовав пересмотреть условия кредита и вернуть ей деньги.

Во время проверки правоохранители выяснили, что кредит был оформлен в личном кабинете потерпевшей, однако ей на телефон не приходили сообщения от банка. В связи с этим она обратилась в суд, требуя признать кредит недействительным и взыскать компенсацию.

Однако требование не было удовлетворено, и тогда женщина обратилась в облсуд. Инстанция, ознакомившись с обстоятельствами дела, аннулировала договор и взыскала с банка 15 тысяч рублей.

Напомним, житель Нижнего Тагила взял в кредит 400 тысяч рублей и отдал их мошенникам.

Жительница Каменска-Уральского взяла кредиты на 1,1 млн рублей и отдала мошенникам
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч«Дочь бизнесмена из Лондона» обманула жителя Екатеринбурга почти на 2 млн рублейПенсионерка в Екатеринбурге отдала мошенникам более миллиона рублей
#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Суд#Полиция#Деньги#Криминал#Преступление#ЧП#Мошенники#Злоумышленники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
Подпишитесь
Дворцу на Вагонке в Нижнем Тагиле присвоят имя Элеоноры Закревской
Сегодня, 06:51
Полиция в Екатеринбурге возбудила дело из-за подделки документа на госконтракт
Сегодня, 06:15
В Екатеринбурге полиция нагрянула в публичный дом с эмблемами МВД
Сегодня, 08:09
Резкий подъем заболеваемости коронавирусом прогнозируют в Свердловской области
Сегодня, 08:26
В Екатеринбурге после ДТП с автобусом возбуждено уголовное дело
Сегодня, 08:45