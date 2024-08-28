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ЖК-телевизор прослужит долгие годы: простые лайфхаки по уходу за гаджетом

ЖК-телевизор прослужит долгие годы: простые лайфхаки по уходу за гаджетом

28 августа 2024, 15:00
Фото: 1MI
Казалось бы, жидкокристаллический телевизор не требует какого-либо ухода — повесил на стенку, наслаждайся красивой картинкой и время от времени протирай пыль. Однако здесь есть свои нюансы, которые стоит учитывать всем владельцам этого современного гаджета.

Посмотрите на иллюстрацию к этому тексту и вы поймете, что может произойти с жидкокристаллическим телевизором при неправильном уходе. На экране со временем собирается, пыль, налипает шерсть животных, появляются пятна от жирных пальцев. Но при этом использовать обычные средства для очистки в этом случае нельзя. Чем же можно протереть ЖК-экран без вреда для картинки?

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По мнению специалистов портала Ixbt.com, абсолютно противопоказаны для таких экранов средства на основе спирта или ацетона, а также жидкости для очистки стекол с содержанием нашатыря или уксуса. Не подходят и средства из автомобильной косметички.

Используйте только специальные чистящие средства для ЖК-экранов, также можно применять растворы на основе воды и изопропилового спирта. Никогда не распыляйте чистящее средство прямо на экран. Всегда наносите его на ткань, а затем протирайте экран. Это предотвращает возможность попадания жидкости внутрь устройства. Кроме того, для чистки подходят специальные влажные салфетки с антистатическим эффектом, которые продаются в магазинах, торгующих бытовой техникой.

Перед тем, как приступить к очистке экрана, необходимо отключить устройство от электрической сети, чтобы избежать возможного поражения током. Кроме того, любые загрязнения будут более заметны на черном фоне. Если вы носите кольца или браслеты на руках, снимите их, чтобы случайно не поцарапать ЖК-экран, — советуют специалисты.

Используйте мягкую чистую ткань из микрофибры. Эти ткани предназначены для деликатных поверхностей и не поцарапают экран. А вот бумажные полотенца, салфетки или ткани из грубого материала лучше отложить в сторону: они могут поцарапать экран и оставить ворсинки. Протрите экран аккуратными круговыми движениями. Ни в коем случае не давите на экран слишком сильно, чтобы избежать повреждений.

Что еще нужно учитывать при уходе за ЖК-телевизорами?

  • Размещайте телевизор вдали от пыльных мест. Пыль и грязь могут накапливаться на экране и проникать внутрь.
  • Используйте защитные чехлы или крышки, если телевизор долго не используется. Это предотвратит накопление пыли и грязи на экране и корпусе.
  • Избегание механических повреждений.
  • Убедитесь, что телевизор установлен надежно и стабильно. Падения или удары могут серьезно повредить экран.
  • Держите предметы, которые могут поцарапать экран, подальше от телевизора. Игрушки, острые предметы или электроника должны быть размещены вдали от экрана.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Бытовая техника#Дом#Окружающая среда#Уход#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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