ЖК-телевизор прослужит долгие годы: простые лайфхаки по уходу за гаджетом

Посмотрите на иллюстрацию к этому тексту и вы поймете, что может произойти с жидкокристаллическим телевизором при неправильном уходе. На экране со временем собирается, пыль, налипает шерсть животных, появляются пятна от жирных пальцев. Но при этом использовать обычные средства для очистки в этом случае нельзя. Чем же можно протереть ЖК-экран без вреда для картинки?