Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Нововявленных российских граждан, которые не спешат становиться на воинский учет, ловили в логопарке «Кольцовский», сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу.
Всего в военкоматы по итогам рейда отправились 25 человек. А всего документы проверили у 352 приезжих специалистов. Правоохранители выяснили, 117 из них нарушали миграционное законодательство.
Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) предрек Свердловской области засилие мигрантов.