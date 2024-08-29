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Updated Сегодня, 15:49

В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon ловили мигрантов

25 мигрантов-уклонистов поймали в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге

29 августа 2024, 15:47
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге в распределительном центре Ozon ловили мигрантов

Екатеринбургские силовики организовали рейд по выявлению мигрантов, которые уклоняются от воинской повинности. В рейде участвовали представители сразу пяти ведомств.

Нововявленных российских граждан, которые не спешат становиться на воинский учет, ловили в логопарке «Кольцовский», сообщили в пресс-службе ВСУ СК России по Центральному военному округу.

Всего в военкоматы по итогам рейда отправились 25 человек. А всего документы проверили у 352 приезжих специалистов. Правоохранители выяснили, 117 из них нарушали миграционное законодательство.

Ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) предрек Свердловской области засилие мигрантов.

В Екатеринбурге полиция и СОБР проверили 182 мигранта. 18 оказались нелегалами
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Рейд#Мигранты#Нелегалы#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Воинский учет
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