6 тысяч посетителей: экодом «Народный» в Нижнем Тагиле подвел итоги летней работы

В теплое время территория перед экодомом «Народный» стала местом проведения множества экологических мероприятий для горожан. Так, например, 1 июня здесь был опробован новый формат — большая программа семейных мастер-классов. В июле состоялся запуск праздника «День реки Тагил», во время которого 10 команд участников буквально за час собрали 50 мешков мусора с городского побережья. В августе прошли экологические игры «Защитники Земли». Соревнования разворачивались как внутри центра, так и снаружи: школьники придумывали «экокричалки», рисовали плакаты, собирали пазлы, отвечали на вопросы о разумном потреблении ресурсов и сортировали отходы на скорость.