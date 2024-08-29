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6 тысяч посетителей: экодом «Народный» в Нижнем Тагиле подвел итоги летней работы

6 тысяч посетителей: экодом «Народный» в Нижнем Тагиле подвел итоги летней работы

29 августа 2024, 09:57
Фото: tagilcity.ru
Все лето просветительский проект «Экодом» продолжал свою работу. За три месяца здесь прошло более ста различных мероприятий. Количество уральцев, побывавших в центре, уже превысило шесть тысяч. А в последнюю субботу лета в «Народном» пройдет день открытых дверей.

Свыше шести тысяч уральцев уже стали гостями многофункционального центра Нижнего Тагила. Все лето на его площадке проходили мастер-классы по переработке отходов, экскурсии, кинопросмотры, встречи с экспертами и турниры по настольным играм. Участниками экологических активностей стали ребята и педагоги из городских лагерей, детских садов, подопечные социальных служб, семьи с детьми, а также школьники и студенты.

Фото: «Рифей»

В теплое время территория перед экодомом «Народный» стала местом проведения множества экологических мероприятий для горожан. Так, например, 1 июня здесь был опробован новый формат — большая программа семейных мастер-классов. В июле состоялся запуск праздника «День реки Тагил», во время которого 10 команд участников буквально за час собрали 50 мешков мусора с городского побережья. В августе прошли экологические игры «Защитники Земли». Соревнования разворачивались как внутри центра, так и снаружи: школьники придумывали «экокричалки», рисовали плакаты, собирали пазлы, отвечали на вопросы о разумном потреблении ресурсов и сортировали отходы на скорость.

Большая программа семейных мастер-классов.Большая программа семейных мастер-классов.
Праздник «День реки Тагил».Праздник «День реки Тагил».
Праздник «День реки Тагил».Праздник «День реки Тагил».
Праздник «День реки Тагил».Праздник «День реки Тагил».
Экологические игры «Защитники Земли».Экологические игры «Защитники Земли».
Большая программа семейных мастер-классов.
Фото: «Рифей»

С момента открытия экодома прошло уже 8 месяцев. За это время тагильчане принесли сюда 3,5 тонны чистого вторичного сырья. Из отправленных на переработку материалов более 1,5 тонн составили бумага и картон, еще более тонны — стеклотара, а также 200 кг пластиковых бутылок и 100 кг металлической упаковки.

Растущие цифры количества собранного в экоцентре вторичного сырья лучше любых слов показывают эффективность просветительского проекта регионального оператора, — подчеркнул исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
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По подсчетам команды экодома, собранного бумажного сырья хватит на изготовление почти 25 тысяч тетрадей.

Такого количества тетрадей хватит, чтобы обеспечить тысячу первоклашек на год вперед, — рассказала руководитель проекта «Экодом» компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Отметим, в последнюю субботу лета, 31 августа, в экодоме «Народный» пройдет день открытых дверей. Стать участником мастер-классов по переработке можно будет без предварительной записи. Кроме того, все мероприятия проекта бесплатны.

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