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Автобус и грузовик столкнулись на встречной полосе в Первоуральске

Автобус и грузовик столкнулись на встречной полосе в Первоуральске

29 августа 2024, 03:50
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Первоуральске столкнулись автобус и грузовая машина. Один человек пострадал. Авария произошла 28 августа 2024 года.

Водитель грузовика ехал на большой скорости, из-за чего его вынесло на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с пассажирским автобусом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадал водитель автобуса. Его отвезли в медучреждение с полученными травмами. В момент происшествия в общественном транспорте ехали три пассажира. Они не пострадали. В ведомстве проводится проверка.

Напомним, 28 августа 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись два автомобиля. В результате ДТП скончался один из водителей.

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