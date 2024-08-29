Автобус и грузовик столкнулись на встречной полосе в Первоуральске

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Водитель грузовика ехал на большой скорости, из-за чего его вынесло на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение с пассажирским автобусом, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В аварии пострадал водитель автобуса. Его отвезли в медучреждение с полученными травмами. В момент происшествия в общественном транспорте ехали три пассажира. Они не пострадали. В ведомстве проводится проверка.
Напомним, 28 августа 2024 года на трассе Екатеринбург — Алапаевск столкнулись два автомобиля. В результате ДТП скончался один из водителей.