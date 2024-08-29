ЕР: Поручение президента о строительстве 1,3 тыс. новых школ выполнено досрочно

Он также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам, а с 1 сентября в школьную программу возвращаются предмет «Труд» и вводятся «Основы безопасности и защиты Родины». Сайт партии «Единая Россия» сообщил, что министр также отметил развитие системы воспитательной и патриотической работы, включая поднятие флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведение уроков «Разговоры о важном», а также профориентацию, начиная с 6 класса, с проведением уроков «Россия — мои горизонты».