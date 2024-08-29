ЕР: Поручение президента о строительстве 1,3 тыс. новых школ выполнено досрочно

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:53
На заседании Всероссийского штаба партии и Министерства просвещения по президентским программам капитального ремонта и строительства новых образовательных учреждений были обсуждены итоги акции «Собери ребёнка в школу», а также готовность школьных зданий к началу учебного года, пишет mkset.ru.
Врио секретаря генсовета Владимир Якушев сообщил, что в рамках программы капитального ремонта школ, реализуемой «Единой Россией» совместно с Министерством просвещения, с 2022 года по всей стране было сдано почти 4,5 тысячи школ, из которых 406 — в этом году. Он также отметил, что лидерами по реализации программы являются Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, а также Пензенская и Рязанская области.
Владимир Якушев также проинформировал, что поручение президента о строительстве 1300 новых школ будет выполнено досрочно. В качестве примеров успешной работы по программе он упомянул Санкт-Петербург, Республику Татарстан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Волгоградскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Свердловскую области.
Кроме того, Владимир Якушев подчеркнул, что партия провела традиционную акцию «Собери ребёнка в школу», в рамках которой ежегодно оказывается адресная поддержка детям из многодетных и малообеспеченных семей. В этом году помощь получили 240 тысяч детей, из которых 63 тысячи — в новых регионах.
Депутаты «Единой России» и партийные активисты оказали помощь в подготовке к новому учебному году 5,5 тыс. школ, а в акции «Родительская приёмка» приняли участие более 13 тыс. родителей.
Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что контроль «Единой России» за капитальным ремонтом школ позволил привести в порядок на 1000 объектов больше, и отметил, что программа, реализуемая совместно с Министерством просвещения, идет с опережением сроков.
Он также напомнил, что по инициативе партии с нового учебного года все школы работают по единым федеральным стандартам, а с 1 сентября в школьную программу возвращаются предмет «Труд» и вводятся «Основы безопасности и защиты Родины». Сайт партии «Единая Россия» сообщил, что министр также отметил развитие системы воспитательной и патриотической работы, включая поднятие флага, исполнение Государственного гимна в начале учебной недели, проведение уроков «Разговоры о важном», а также профориентацию, начиная с 6 класса, с проведением уроков «Россия — мои горизонты».
Координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев:
«Депутаты „Единой России“ и „партийный десант“ ведут постоянный контроль за ходом работ на объектах народной программы. Уже сданы Губернаторский лицей и новые учреждения в Чкаловском и Академическом районах Екатеринбурга. В 15 школах в рамках народной программы партии в Свердловской области проводится капремонт, готовятся к открытию ко Дню знаний две школы в Нижней и Верхней Салде. Кроме того, традиционно в регионе прошла акция „Помощь школам“. Партийцы привели в порядок пришкольные территории и помещения школ.
«Единая Россия» особое внимание уделяет подготовке образовательных учреждений и готовности школьников к новому учебному году. Депутаты, активисты партии и сторонники приняли участие в акции «Собери ребенка в школу». В наборы, которые передавали школьникам, вошли самые необходимые предметы: тетради, альбомы, ручки, карандаши, краски и многое другое. Получают школьные принадлежности дети из многодетных и нуждающихся семей, а также дети участников спецоперации», — рассказал координатор партпроекта «Новая школа» в Свердловской области Михаил Матвеев.