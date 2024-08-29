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Эксперт Володихин рассказал о лучших сортах капусты для длительного хранения

Эта капуста пролежит всю зиму и не сгниет: топ-3 лучших сорта от опытного агронома

29 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI

Эксперт Володихин рассказал о лучших сортах капусты для длительного хранения

Зимой капуста в магазинах стоит очень дорого, а порой так хочется приготовить ароматные щи или вкусный витаминный салатик. Если вы выращиваете капусту, то обратите внимание на эти три сорта, которые пролежат до весны и сохранят свежесть.

Преимущество поздних сортов капусты заключается не только в их хорошей лежкости: они также отличаются насыщенным, изысканным вкусом и являются рекордсменами по содержанию полезных микроэлементов и витаминов. По словам профессионального агронома, ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, идеально лежат следующие сорта белокочанной капусты:

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Сорт капусты «Амагер 611»

Был выведен в 1943 году отечественными учеными специально для позднего сбора и длительного хранения. Внесен в Госреестр селекционных достижений в 1945 году. Ученые ставили перед собой цель вырастить капусту с отменным вкусом, пригодную для хранения и переработки. Кочаны сорта «Амагер 611» плоско-округлые, обычно средние или крупные. Вес варьируется от 2,5 до 4,5 кг. Листья имеют насыщенную зеленую окраску со слегка сероватым оттенком, плотные, с восковым налетом, что гарантирует хорошую устойчивость к вредителям и болезням. Сорт отличается высокой урожайностью, которая может достигать до 6-7 килограммов с квадратного метра.

Сорт «Амагер 611» обладает повышенной устойчивостью к вредителямСорт «Амагер 611» обладает повышенной устойчивостью к вредителям
Сорт «Амагер 611» обладает повышенной устойчивостью к вредителям
Фото: tagilcity.ru

Сорт капусты «Колобок»

Название этого сорта говорит само за себя — он получил свое название благодаря характерной округлой форме кочанов. Сорт капусты «Колобок» — это один из популярных и востребованных сортов белокочанной капусты, выведенных российскими селекционерами. Листья светло-зеленые, глянцевые, плотные. Они хорошо закрывают кочан, что защищает его от солнечных ожогов и вредителей. Кочаны менее крупные, чем у «Амагера 611»: их масса варьируется от 1,5 до 3,5 килограммов. Сорт отличается высокой урожайностью: с одного квадратного метра можно получить 4-6 кг урожая. Капуста «Колобок» имеет отличные вкусовые качества, что делает ее идеальной для свежего потребления, приготовления салатов, а также для квашения и консервирования.

Сорт капусты «Экстра»

Один из любимейших у отечественных сельхозпроизводителей сортов белокочанной капусты. Предназначен для длительных сроков хранения, отличается насыщенным вкусом. Этот сорт популярен среди садоводов и фермеров как из-за высокой урожайности, так и благодаря устойчивости к болезням. Кочаны сорта «Экстра» — округлые, слегка уплощенные, массой от 3 до 5 килограммов. Листья плотно прилегают друг к другу, имеют насыщенный зеленый цвет с восковым налетом, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Высокая урожайность является одной из главных особенностей сорта «Экстра». С одного квадратного метра можно собрать около 8-12 килограммов капусты.

Такую капусту можно есть в свежем виде, консервировать и квасить, — констатирует Алексей Володихин.

А вот по этой причине эксперты советуют мульчировать приствольные круги деревьев.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Урожай#Окружающая среда#Дача#Советы#Капуста#Дом и сад#КЦ
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