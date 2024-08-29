Эта капуста пролежит всю зиму и не сгниет: топ-3 лучших сорта от опытного агронома

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
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Updated Сегодня, 10:52
Преимущество поздних сортов капусты заключается не только в их хорошей лежкости: они также отличаются насыщенным, изысканным вкусом и являются рекордсменами по содержанию полезных микроэлементов и витаминов. По словам профессионального агронома, ведущего Telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы» Алексея Володихина, идеально лежат следующие сорта белокочанной капусты:
Был выведен в 1943 году отечественными учеными специально для позднего сбора и длительного хранения. Внесен в Госреестр селекционных достижений в 1945 году. Ученые ставили перед собой цель вырастить капусту с отменным вкусом, пригодную для хранения и переработки. Кочаны сорта «Амагер 611» плоско-округлые, обычно средние или крупные. Вес варьируется от 2,5 до 4,5 кг. Листья имеют насыщенную зеленую окраску со слегка сероватым оттенком, плотные, с восковым налетом, что гарантирует хорошую устойчивость к вредителям и болезням. Сорт отличается высокой урожайностью, которая может достигать до 6-7 килограммов с квадратного метра.
Название этого сорта говорит само за себя — он получил свое название благодаря характерной округлой форме кочанов. Сорт капусты «Колобок» — это один из популярных и востребованных сортов белокочанной капусты, выведенных российскими селекционерами. Листья светло-зеленые, глянцевые, плотные. Они хорошо закрывают кочан, что защищает его от солнечных ожогов и вредителей. Кочаны менее крупные, чем у «Амагера 611»: их масса варьируется от 1,5 до 3,5 килограммов. Сорт отличается высокой урожайностью: с одного квадратного метра можно получить 4-6 кг урожая. Капуста «Колобок» имеет отличные вкусовые качества, что делает ее идеальной для свежего потребления, приготовления салатов, а также для квашения и консервирования.
Один из любимейших у отечественных сельхозпроизводителей сортов белокочанной капусты. Предназначен для длительных сроков хранения, отличается насыщенным вкусом. Этот сорт популярен среди садоводов и фермеров как из-за высокой урожайности, так и благодаря устойчивости к болезням. Кочаны сорта «Экстра» — округлые, слегка уплощенные, массой от 3 до 5 килограммов. Листья плотно прилегают друг к другу, имеют насыщенный зеленый цвет с восковым налетом, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Высокая урожайность является одной из главных особенностей сорта «Экстра». С одного квадратного метра можно собрать около 8-12 килограммов капусты.
Такую капусту можно есть в свежем виде, консервировать и квасить, — констатирует Алексей Володихин.
А вот по этой причине эксперты советуют мульчировать приствольные круги деревьев.