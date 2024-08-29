Эта капуста пролежит всю зиму и не сгниет: топ-3 лучших сорта от опытного агронома

Название этого сорта говорит само за себя — он получил свое название благодаря характерной округлой форме кочанов. Сорт капусты «Колобок» — это один из популярных и востребованных сортов белокочанной капусты, выведенных российскими селекционерами. Листья светло-зеленые, глянцевые, плотные. Они хорошо закрывают кочан, что защищает его от солнечных ожогов и вредителей. Кочаны менее крупные, чем у «Амагера 611»: их масса варьируется от 1,5 до 3,5 килограммов. Сорт отличается высокой урожайностью: с одного квадратного метра можно получить 4-6 кг урожая. Капуста «Колобок» имеет отличные вкусовые качества, что делает ее идеальной для свежего потребления, приготовления салатов, а также для квашения и консервирования.