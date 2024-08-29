Комнатные цветы растут как на дрожжах: подкармливаю их дешевым средством из аптеки

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Регулярная и грамотная подкормка помогает комнатным растениям оставаться здоровыми и красивыми. Можно время от времени вносить в цветочные горшки специальные удобрения из магазина, можно положиться на народные методы и, например, поливать цветы рисовым отваром, можно увлечься органикой и подсыпать в землю древесную золу. А вот эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова советует отправиться за удобрением для цветов прямиком в аптеку.
Свои комнатные растения два раза в месяц я подкармливаю никотиновой кислотой. В традиционной медицине никотиновую кислоту применяют для восстановления репродуктивной функции человека. Аналогичное влияние эта кислота оказывает и на растения, то есть подталкивает их к появлению новых ростков, цветению. Также это вещество идеально подходит для «реанимации» растений, — говорит Марина Жукова.
Стоит никотиновая кислота недорого, поэтому подкормка получится очень бюджетной. Один миллилитр никотинки разводят в литре воды, тщательно размешивают и поливают цветы. Также приготовленный раствор можно использовать для опрыскивания растений.
Подкармливать никотиновой кислотой можно не чаще, чем один раз в 10 дней, предупреждает эксперт.
Такой нехитрый уход за комнатными растениями обязательно должен быть в копилке у каждой хозяйки. После такой подкормки цветы начинают бурно расти, а самое главное — цвести. Никотиновая кислота творит чудеса, и цветы появляются даже на тех комнатных растениях, которые ранее находились в длительной «спячке».
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