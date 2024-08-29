Комнатные цветы растут как на дрожжах: подкармливаю их дешевым средством из аптеки

Регулярная и грамотная подкормка помогает комнатным растениям оставаться здоровыми и красивыми. Можно время от времени вносить в цветочные горшки специальные удобрения из магазина, можно положиться на народные методы и, например, поливать цветы рисовым отваром, можно увлечься органикой и подсыпать в землю древесную золу. А вот эксперт по домоводству, автор и ведущая тематического YouTube-канала Марина Жукова советует отправиться за удобрением для цветов прямиком в аптеку.