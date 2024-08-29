Лучший тагильский продукт, ремонт бассейна, прощание с Полиной и семейные выходные

Posted Сегодня, 17:27
Published Сегодня, 17:27
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
В Нижнем Тагиле будут ежегодно проводить новый конкурс среди местных производителей продуктов питания. Представителям бизнеса предстоит соревноваться в трех категориях — «Инновационный продукт», «Тагильское качество» и «Продукт здорового питания».
В тагильской 3-й спортшколе капитально отремонтируют бассейн. Здесь поменяют чашу и обновят систему очистки воды. Аварийный бассейн долгое время не эксплуатировался. На его реконструкцию потратят 9 млн рублей.
В городе построят временный мост, по которому будет проходить основное движение на период ремонта плотины на улице Челюскинцев. Его длина составит 400 м. Также известно, что он будет двухполосным.
В одной из детских больниц Екатеринбурга умерла 12-летняя Полина, которая серьезно пострадала в результате взрыва газа в тагильской многоэтажке на улице Сибирской. Девочка 28 дней находилась в коме, врачи безуспешно боролись за ее жизнь. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11.
Последние выходные на стыке лета и осени тагильчане проведут всей семьей. В городе будет организован праздник под названием «Большие семейные выходные». Горожане смогут посетить спортивные мероприятия, мастер-классы, познакомиться с работой искусственного интеллекта.