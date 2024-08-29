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Лучший тагильский продукт, ремонт бассейна, прощание с Полиной и семейные выходные

Лучший тагильский продукт, ремонт бассейна, прощание с Полиной и семейные выходные

29 августа 2024, 17:27
Фото: Изображение Midjourney
В Тагиле выберут лучший продукт питания. В 3-й спортшколе капитально отремонтируют бассейн. Мост через пруд в Тагиле сделают двухполосным. В Екатеринбурге скончалась пострадавшая при взрыве газа 12-летняя девочка. Горожане соберутся на «Большие семейные выходные». Подводим итоги за 29 августа.

В Нижнем Тагиле будут ежегодно проводить новый конкурс среди местных производителей продуктов питания. Представителям бизнеса предстоит соревноваться в трех категориях — «Инновационный продукт», «Тагильское качество» и «Продукт здорового питания».

Лучший тагильский продукт питания отметят специальным знаком
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В тагильской 3-й спортшколе капитально отремонтируют бассейн. Здесь поменяют чашу и обновят систему очистки воды. Аварийный бассейн долгое время не эксплуатировался. На его реконструкцию потратят 9 млн рублей.

В Нижнем Тагиле стартовал капитальный ремонт бассейна спортивной школы № 3
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В городе построят временный мост, по которому будет проходить основное движение на период ремонта плотины на улице Челюскинцев. Его длина составит 400 м. Также известно, что он будет двухполосным.

Новый мост через пруд в Нижнем Тагиле будет двухполосным
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В одной из детских больниц Екатеринбурга умерла 12-летняя Полина, которая серьезно пострадала в результате взрыва газа в тагильской многоэтажке на улице Сибирской. Девочка 28 дней находилась в коме, врачи безуспешно боролись за ее жизнь. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11.

Спустя 28 дней в коме: 12-летней Полины из Тагила не стало в больнице Екатеринбурга
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Последние выходные на стыке лета и осени тагильчане проведут всей семьей. В городе будет организован праздник под названием «Большие семейные выходные». Горожане смогут посетить спортивные мероприятия, мастер-классы, познакомиться с работой искусственного интеллекта.

В Нижнем Тагиле пройдут «Большие семейные выходные»
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