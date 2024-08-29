Лучший тагильский продукт, ремонт бассейна, прощание с Полиной и семейные выходные

В одной из детских больниц Екатеринбурга умерла 12-летняя Полина, которая серьезно пострадала в результате взрыва газа в тагильской многоэтажке на улице Сибирской. Девочка 28 дней находилась в коме, врачи безуспешно боролись за ее жизнь. Таким образом, число жертв трагедии выросло до 11.