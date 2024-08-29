Мотоциклист влетел в автомобиль в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Иномарка, поворачивая налево, не пропустила мотоцикл, из-за чего случилось столкновение. Вследствие этого пострадали водитель и пассажир мотоцикла, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.
К месту ЧП съехались байкеры. Известно, что мототранспорт развалился на части. Также к месту аварии прибыли экстренные службы. Потерпевших отвезли в медучреждение.
Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге столкнулись автомобиль и мотоцикл. Водитель мототранспорта получил травмы.