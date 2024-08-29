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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:11

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и машиной в Екатеринбурге

Мотоциклист влетел в автомобиль в Екатеринбурге

29 августа 2024, 06:09
Фото: ИА «Ночные новости»

Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом и машиной в Екатеринбурге

В Екатеринбурге молодой человек на мотоцикле влетел в автомобиль Daewoo Matiz. ДТП произошло на улице Вильгельма де Геннина.

Иномарка, поворачивая налево, не пропустила мотоцикл, из-за чего случилось столкновение. Вследствие этого пострадали водитель и пассажир мотоцикла, рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ИА «Ночные новости»

К месту ЧП съехались байкеры. Известно, что мототранспорт развалился на части. Также к месту аварии прибыли экстренные службы. Потерпевших отвезли в медучреждение.

Напомним, 24 августа 2024 года в Екатеринбурге столкнулись автомобиль и мотоцикл. Водитель мототранспорта получил травмы.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Автомобиль#ЧП#Мотоцикл#Пострадавшие#Травмы#18+#Екатеринбург#Мотоциклист#Авария#Инцидент
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