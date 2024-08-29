На Дальнем Востоке возьмут под контроль доступ подростков к сигаретам и вейпам

Работой в этом направлении занимается общероссийская организация МСП «Опора России» совместно с «Общественным советом по проблеме подросткового курения».



На круглом столе в Хабаровске выступил замглавы министерства промышленности и торговли региона Дмитрий Тенетко. Он назвал заботу о будущем поколении одним из безусловных приоритетов в Хабаровском крае. На законодательном уровне все ограничения прописаны точно, задача состоит в том, чтобы обеспечить их высокую эффективность.



Участником дискуссии в Благовещенске стала Оксана Кукшенёва, глава минэкономразвития Амурской области. Министр отметила, что многие несовершеннолетние жители региона курят вейпы и сигареты. В связи с этим важно консолидировать усилия легального предпринимательства, органов власти и общественных организаций в целях защиты подрастающего поколения.



Руководитель отдела контроля за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Амурской области Яна Гудыма подчеркнула значимость и эффективность профилактической работы с бизнесом. Представитель ведомства отметила, что более 80% торговых точек после проведения профилактических визитов соблюдают требования законодательства. В регионе зарегистрировано более двух тысяч точек, имеющих разрешение на продажу табачной и никотинсодержащей продукции. В связи с этим визиты представителей Роспотребнадзора на таких цифрах имеют значительный социальный эффект.



Вице-президент организации «Опора России», президент Ассоциации малоформатной торговли Владлена Максимова придерживается мнения, что всегда лучше предотвратить проблему, чем бороться с ее последствиями. В связи с этим работа с бизнесом может сделать более эффективным правоприменение ограничений, которые действуют в этой отрасли. Легальный бизнес соблюдает требования, предусмотренные современным законодательством. Он настроен на конструктивное взаимодействие с госорганами и общественными организациями.



Зампредседателя Общественной палаты Амурской области Елена Маслова назвала совместную просветительскую работу органов власти, предпринимательского сообщества и общественных организаций краеугольным камнем в борьбе с подростковым курением. По мнению чиновницы, необходимо приложить общие усилия, чтобы взять под контроль эту проблему. Работа в этом направлении включает в себя обучение продавцов, просветительские мероприятия для родителей и самих подростков.



«Я рада найти единомышленников, и мы обязательно продолжим работу по этой теме на площадке палаты с широким вовлечением предпринимателей региона», — сказала Елена Маслова.



Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская отметила, что законодательное регулирование в этой отрасли является достаточным. Сейчас важно добиться эффективного применения действующих законов. Для этого нужно объединить усилия всех, кто имеет в этом заинтересованность. Речь идет о предпринимателях, органах власти и общественных организациях. Сорочинская считает, что нужно предоставить органам МВД полномочия по контролю за соблюдением запрета на продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним. К этой деятельности можно подключить несовершеннолетних волонтеров. Также необходимо внести ряд изменений в процесс реализации мероприятий по контролю и надзору. Спикер выразила благодарность за поддержку инициатив организации на региональном и федеральном уровнях.